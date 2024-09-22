https://ria.ru/20240922/panikhida-1974086783.html

В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.09.2024

В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Никольском соборе в Павшиной пойме спустя полгода после теракта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:38

2024-09-22T12:38

2024-09-22T17:23

теракт в "крокус сити холле"

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КРАСНОГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Никольском соборе в Павшиной пойме спустя полгода после теракта, передает корреспондент РИА Новости. "Мы с вами совершили панихиду по всем невинно убиенным. Полгода прошло с того момента. <...> Трагедия не могла не отозваться в сердцах тех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен", — сказал в проповеди священник Евгений Савин. Он подчеркнул, что человек создан для вечности и "Бог использует все, чтобы привести человека к вечности". "Мы любим размышлять и думать, почему то или иное страшное событие происходит в нашей жизни. Ответ в Священном Писании давно был сказан. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Когда в нас с вами — тех, кто называет себя христианами, — охладевает любовь, умножается беззаконие. <…> Будем пребывать в любви. А чтобы пребывать в любви, нужно любить этот краеугольный камень, имя которого Христос", — призвал священнослужитель.Он пожелал всем милости Господней, трезвости, крепости сил и молитвы. "Премилостивый Господь да укрепит тех, кто испытал эту трагедию, всех тех, кого коснулась эта трагедия лично. Каждому же из нас Господь да подаст здравомыслия оставаться людьми", — заключил священник. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.По словам президента Владимира Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.По делу о теракте арестовали 12 человек. Четырем из них предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.Кроме того, исполнителям вменяется участие в террористической организации и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

https://ria.ru/20240324/terakt-1935416776.html

https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" в Никольском соборе Красногорска Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Никольском соборе в Красногорске 2024-09-22T12:38 true PT0M38S

Люди у стихийного мемориала жертвам теракта в "Крокус сити холле" Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта. 2024-09-22T12:38 true PT0M07S

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Ольга Фомченкова

красногорск, москва, россия, крокус сити холл, религия, происшествия