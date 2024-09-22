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В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.09.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:38 22.09.2024 (обновлено: 17:23 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/panikhida-1974086783.html
В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.09.2024
В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Никольском соборе в Павшиной пойме спустя полгода после теракта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:38
2024-09-22T17:23
теракт в "крокус сити холле"
красногорск
москва
россия
крокус сити холл
религия
происшествия
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КРАСНОГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Никольском соборе в Павшиной пойме спустя полгода после теракта, передает корреспондент РИА Новости. "Мы с вами совершили панихиду по всем невинно убиенным. Полгода прошло с того момента. &lt;...&gt; Трагедия не могла не отозваться в сердцах тех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен", — сказал в проповеди священник Евгений Савин. Он подчеркнул, что человек создан для вечности и "Бог использует все, чтобы привести человека к вечности". "Мы любим размышлять и думать, почему то или иное страшное событие происходит в нашей жизни. Ответ в Священном Писании давно был сказан. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Когда в нас с вами — тех, кто называет себя христианами, — охладевает любовь, умножается беззаконие. &lt;…&gt; Будем пребывать в любви. А чтобы пребывать в любви, нужно любить этот краеугольный камень, имя которого Христос", — призвал священнослужитель.Он пожелал всем милости Господней, трезвости, крепости сил и молитвы. "Премилостивый Господь да укрепит тех, кто испытал эту трагедию, всех тех, кого коснулась эта трагедия лично. Каждому же из нас Господь да подаст здравомыслия оставаться людьми", — заключил священник. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.По словам президента Владимира Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.По делу о теракте арестовали 12 человек. Четырем из них предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.Кроме того, исполнителям вменяется участие в террористической организации и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
https://ria.ru/20240324/terakt-1935416776.html
https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html
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Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" в Никольском соборе Красногорска
Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Никольском соборе в Красногорске
2024-09-22T12:38
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PT0M38S
Люди у стихийного мемориала жертвам теракта в "Крокус сити холле"
Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта.
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красногорск, москва, россия, крокус сити холл, религия, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Красногорск, Москва, Россия, Крокус Сити Холл, Религия, Происшествия
В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

Панихида по жертвам теракта в "Крокусе" прошла в Никольском соборе Красногорска

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КРАСНОГОРСК, 22 сен — РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Никольском соборе в Павшиной пойме спустя полгода после теракта, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы с вами совершили панихиду по всем невинно убиенным. Полгода прошло с того момента. <...> Трагедия не могла не отозваться в сердцах тех, кто здраво мыслит, кто имеет в себе дух Христа и кто понимает, что тот дар, который дал нам Бог, называемый жизнь, бесценен", — сказал в проповеди священник Евгений Савин.
Он подчеркнул, что человек создан для вечности и "Бог использует все, чтобы привести человека к вечности".
"Мы любим размышлять и думать, почему то или иное страшное событие происходит в нашей жизни. Ответ в Священном Писании давно был сказан. По причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Когда в нас с вами — тех, кто называет себя христианами, — охладевает любовь, умножается беззаконие. <…> Будем пребывать в любви. А чтобы пребывать в любви, нужно любить этот краеугольный камень, имя которого Христос", — призвал священнослужитель.
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Он пожелал всем милости Господней, трезвости, крепости сил и молитвы.
"Премилостивый Господь да укрепит тех, кто испытал эту трагедию, всех тех, кого коснулась эта трагедия лично. Каждому же из нас Господь да подаст здравомыслия оставаться людьми", — заключил священник.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. "Крокус Сити Холл" полностью сгорел.
По словам президента Владимира Путина, Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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По делу о теракте арестовали 12 человек. Четырем из них предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.
Кроме того, исполнителям вменяется участие в террористической организации и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрасногорскМоскваРоссияКрокус Сити ХоллРелигияПроисшествия
 
 
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