https://ria.ru/20240922/panikhida-1974046046.html
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.09.2024
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
Панихида по жертвам теракта в "Крокус сити холле" начнется в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:16
2024-09-22T00:16
2024-09-22T00:16
теракт в "крокус сити холле"
общество
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в "Крокус сити холле" начнется в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи пострадавшим, по окончании литургии около 10.30-11.00 22 сентября, спустя полгода после трагедии, сообщил РИА Новости настоятель собора священник Василий Лосев. "У нас будет в 8.30 начинаться литургия. На литургии провозгласим заупокойную ектению, и по окончании литургии совершим панихиду, около 10.30 — 11 часов", – рассказал РИА Новости настоятель Никольского собора.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240906/postradavshiy-1970955199.html
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общество, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Красногорск, Крокус Сити Холл
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
В Никольском соборе Красногорска пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"