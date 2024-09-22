https://ria.ru/20240922/panikhida-1974046046.html

В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.09.2024

В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

Панихида по жертвам теракта в "Крокус сити холле" начнется в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T00:16

2024-09-22T00:16

2024-09-22T00:16

теракт в "крокус сити холле"

общество

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в "Крокус сити холле" начнется в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи пострадавшим, по окончании литургии около 10.30-11.00 22 сентября, спустя полгода после трагедии, сообщил РИА Новости настоятель собора священник Василий Лосев. "У нас будет в 8.30 начинаться литургия. На литургии провозгласим заупокойную ектению, и по окончании литургии совершим панихиду, около 10.30 — 11 часов", – рассказал РИА Новости настоятель Никольского собора.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240906/postradavshiy-1970955199.html

красногорск

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общество, красногорск, крокус сити холл