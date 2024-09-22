Рейтинг@Mail.ru
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
00:16 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/panikhida-1974046046.html
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 22.09.2024
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"
Панихида по жертвам теракта в "Крокус сити холле" начнется в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:16
2024-09-22T00:16
теракт в "крокус сити холле"
общество
красногорск
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5872808276a8651522ae7639e54980f4.jpg
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в "Крокус сити холле" начнется в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи пострадавшим, по окончании литургии около 10.30-11.00 22 сентября, спустя полгода после трагедии, сообщил РИА Новости настоятель собора священник Василий Лосев. "У нас будет в 8.30 начинаться литургия. На литургии провозгласим заупокойную ектению, и по окончании литургии совершим панихиду, около 10.30 — 11 часов", – рассказал РИА Новости настоятель Никольского собора.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240906/postradavshiy-1970955199.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952711136_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ae49fe0b8b7dacadaa53e081380a7cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Красногорск, Крокус Сити Холл
В Красногорске пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

В Никольском соборе Красногорска пройдет панихида по жертвам теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Панихида по жертвам теракта в "Крокус сити холле" начнется в Никольском соборе в Павшиной пойме в Красногорске, где был развернут церковный штаб помощи пострадавшим, по окончании литургии около 10.30-11.00 22 сентября, спустя полгода после трагедии, сообщил РИА Новости настоятель собора священник Василий Лосев.
«
"У нас будет в 8.30 начинаться литургия. На литургии провозгласим заупокойную ектению, и по окончании литургии совершим панихиду, около 10.30 — 11 часов", – рассказал РИА Новости настоятель Никольского собора.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" все еще проходит лечение
6 сентября, 06:12
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала