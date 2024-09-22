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Страны ООН на саммите одобрили "Пакт будущего" - РИА Новости, 22.09.2024
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18:30 22.09.2024 (обновлено: 23:12 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/pakt-1974123221.html
Страны ООН на саммите одобрили "Пакт будущего"
Страны ООН на саммите одобрили "Пакт будущего" - РИА Новости, 22.09.2024
Страны ООН на саммите одобрили "Пакт будущего"
Страны — участницы ООН в рамках "Саммита будущего" одобрили "Пакт будущего" ("Пакт во имя будущего"), Россия дистанцировалась от консенсуса по документу из-за... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T18:30
2024-09-22T23:12
в мире
россия
нью-йорк (город)
никарагуа
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ООН, 22 сен — РИА Новости. Страны — участницы ООН в рамках "Саммита будущего" одобрили "Пакт будущего" ("Пакт во имя будущего"), Россия дистанцировалась от консенсуса по документу из-за непринятия поправки о невмешательстве во внутренние дела других государств, передает корреспондент РИА Новости."Пакт будущего" — ключевой документ "Саммита будущего", который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии Недели высокого уровня. Документ содержит в себе общие формулировки — например, об обязательстве реформы Совбеза ООН, необходимости защищать гражданских в вооруженных конфликтах, придерживаться обязательств по разоружению. Россию на саммите представляет замглавы МИД Сергей Вершинин. В своем выступлении он обратил внимание, что координаторы подготовки текста с самого начала включали в него то, что им диктовали страны Запада, а спорные моменты по тексту накапливались и не решались с начала и до самого конца."По сути, никто из членов ООН документом не доволен", — подчеркнул Вершинин.Из-за претензий к тексту Россия предложила отложить его принятие и продолжить переговоры. "Если же вы решите двигаться дальше и будете продавливать неконсенснусный текст, то от имени группы государств — Республики Беларусь, Никарагуа и Российской Федерации — мы хотим внести поправку к проекту "Пакта во имя будущего" и его приложениям", — добавил дипломат.Предложенная российской стороной поправка отражала принцип невмешательства во внутренние дела других стран (на основе пункта 7 статьи 2 Устава ООН). Вершинин отметил, что Москва дистанцируется от консенсуса по этому документу и по "Глобальному цифровому договору", особенно в части положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.Рассмотрение поправки отклонили всеобщим голосованием.
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), никарагуа, сергей вершинин, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Никарагуа, Сергей Вершинин, ООН
Страны ООН на саммите одобрили "Пакт будущего"

РФ дистанцировалась от консенсуса стран — участниц ООН по "Пакту будущего"

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 22 сен — РИА Новости. Страны — участницы ООН в рамках "Саммита будущего" одобрили "Пакт будущего" ("Пакт во имя будущего"), Россия дистанцировалась от консенсуса по документу из-за непринятия поправки о невмешательстве во внутренние дела других государств, передает корреспондент РИА Новости.
"Пакт будущего" — ключевой документ "Саммита будущего", который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии Недели высокого уровня. Документ содержит в себе общие формулировки — например, об обязательстве реформы Совбеза ООН, необходимости защищать гражданских в вооруженных конфликтах, придерживаться обязательств по разоружению.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Вчера, 08:00
Россию на саммите представляет замглавы МИД Сергей Вершинин. В своем выступлении он обратил внимание, что координаторы подготовки текста с самого начала включали в него то, что им диктовали страны Запада, а спорные моменты по тексту накапливались и не решались с начала и до самого конца.
"По сути, никто из членов ООН документом не доволен", — подчеркнул Вершинин.
Из-за претензий к тексту Россия предложила отложить его принятие и продолжить переговоры.
"Если же вы решите двигаться дальше и будете продавливать неконсенснусный текст, то от имени группы государств — Республики Беларусь, Никарагуа и Российской Федерации — мы хотим внести поправку к проекту "Пакта во имя будущего" и его приложениям", — добавил дипломат.
Предложенная российской стороной поправка отражала принцип невмешательства во внутренние дела других стран (на основе пункта 7 статьи 2 Устава ООН). Вершинин отметил, что Москва дистанцируется от консенсуса по этому документу и по "Глобальному цифровому договору", особенно в части положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Рассмотрение поправки отклонили всеобщим голосованием.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
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