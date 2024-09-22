https://ria.ru/20240922/pakt-1974123221.html

Страны ООН на саммите одобрили "Пакт будущего"

Страны ООН на саммите одобрили "Пакт будущего" - РИА Новости, 22.09.2024

Страны ООН на саммите одобрили "Пакт будущего"

Страны — участницы ООН в рамках "Саммита будущего" одобрили "Пакт будущего" ("Пакт во имя будущего"), Россия дистанцировалась от консенсуса по документу из-за... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T18:30

2024-09-22T18:30

2024-09-22T23:12

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ООН, 22 сен — РИА Новости. Страны — участницы ООН в рамках "Саммита будущего" одобрили "Пакт будущего" ("Пакт во имя будущего"), Россия дистанцировалась от консенсуса по документу из-за непринятия поправки о невмешательстве во внутренние дела других государств, передает корреспондент РИА Новости."Пакт будущего" — ключевой документ "Саммита будущего", который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии Недели высокого уровня. Документ содержит в себе общие формулировки — например, об обязательстве реформы Совбеза ООН, необходимости защищать гражданских в вооруженных конфликтах, придерживаться обязательств по разоружению. Россию на саммите представляет замглавы МИД Сергей Вершинин. В своем выступлении он обратил внимание, что координаторы подготовки текста с самого начала включали в него то, что им диктовали страны Запада, а спорные моменты по тексту накапливались и не решались с начала и до самого конца."По сути, никто из членов ООН документом не доволен", — подчеркнул Вершинин.Из-за претензий к тексту Россия предложила отложить его принятие и продолжить переговоры. "Если же вы решите двигаться дальше и будете продавливать неконсенснусный текст, то от имени группы государств — Республики Беларусь, Никарагуа и Российской Федерации — мы хотим внести поправку к проекту "Пакта во имя будущего" и его приложениям", — добавил дипломат.Предложенная российской стороной поправка отражала принцип невмешательства во внутренние дела других стран (на основе пункта 7 статьи 2 Устава ООН). Вершинин отметил, что Москва дистанцируется от консенсуса по этому документу и по "Глобальному цифровому договору", особенно в части положений о разоружении, вопроса участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.Рассмотрение поправки отклонили всеобщим голосованием.

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

https://ria.ru/20240915/putin-1972753940.html

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в мире, россия, нью-йорк (город), никарагуа, сергей вершинин, оон