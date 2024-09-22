https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974097989.html
Прокуратура назвала версии гибели детей в Красноярском крае
Прокуратура назвала версии гибели детей в Красноярском крае - РИА Новости, 22.09.2024
Прокуратура назвала версии гибели детей в Красноярском крае
Правоохранители рассматривают несколько причин гибели детей в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, одна из версий — попадание опасного вещества в РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:11
2024-09-22T14:11
2024-09-22T19:32
происшествия
красноярский край
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Правоохранители рассматривают несколько причин гибели детей в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, одна из версий — попадание опасного вещества в пищу, сообщает прокуратура Красноярского края. Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет), отравилась после того, как употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу по поводу тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-тилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. Третий ребенок скончался в воскресенье в больнице, это девочка 11 лет. РИА Новости в СК России сообщали, что все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина. Состояние семьи тяжелое, за их жизни борются в медучреждениях краевой столицы. Ожидается экспертиза по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске. Следователями проведен осмотр места происшествия, в магазине и в доме по месту проживания семьи изъяты продукты питания и иные вещества. "В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества", — говорится в сообщении прокуратуры. В ведомстве отмечают, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.
https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974081485.html
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Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
2024-09-22T14:11
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
Прокуратура назвала версии гибели детей в Красноярском крае
Прокуратура рассматривает несколько причин гибели детей в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости.
Правоохранители рассматривают несколько причин гибели детей в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, одна из версий — попадание опасного вещества в пищу, сообщает прокуратура
Красноярского края.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет), отравилась после того, как употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу по поводу тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочки и 13-тилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице. Третий ребенок скончался в воскресенье в больнице, это девочка 11 лет.
РИА Новости в СК
России сообщали, что все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина. Состояние семьи тяжелое, за их жизни борются в медучреждениях краевой столицы. Ожидается экспертиза по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске
. Следователями проведен осмотр места происшествия, в магазине и в доме по месту проживания семьи изъяты продукты питания и иные вещества.
"В настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания, приобретенными в магазине, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества", — говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве отмечают, что семья на учете в органах системы профилактики не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.