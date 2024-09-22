https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974081485.html
Женщина, отравившаяся после ужина в Красноярском крае, оказалась беременна
Женщина, отравившаяся после ужина в Красноярском крае, оказалась беременна - РИА Новости, 22.09.2024
Женщина, отравившаяся после ужина в Красноярском крае, оказалась беременна
Жительница села Красная Сопка в Красноярском крае, вместе с семьей попавшая в больницу с отравлением после того, как они ели курицу и пельмени, купленные в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:59
2024-09-22T11:59
2024-09-22T14:10
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отравление семьи в красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Жительница села Красная Сопка в Красноярском крае, вместе с семьей попавшая в больницу с отравлением после того, как они ели курицу и пельмени, купленные в сельском магазине, ждет пятого ребенка, подтвердили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета. "Да, женщина беременная, она на девятом месяце", — сказал собеседник агентства. По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) проявились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине "Олимп". Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице. Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Но, несмотря на оказываемую помощь, умер и третий ребенок — девочка 11 лет.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина.Сотрудники СК осмотрели место происшествия и допросили хозяина магазина. О ходе расследования доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.В краевой прокуратуре заявили, что рассматривают несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами, приобретенными в магазине, и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.
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Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
2024-09-22T11:59
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происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Отравление семьи в Красноярском крае
Женщина, отравившаяся после ужина в Красноярском крае, оказалась беременна
СК подтвердил беременность женщины, отравившейся пельменями в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Жительница села Красная Сопка в Красноярском крае, вместе с семьей попавшая в больницу с отравлением после того, как они ели курицу и пельмени, купленные в сельском магазине, ждет пятого ребенка, подтвердили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.
"Да, женщина беременная, она на девятом месяце", — сказал собеседник агентства.
По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) проявились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине "Олимп".
Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице. Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск
. Но, несмотря на оказываемую помощь, умер и третий ребенок — девочка 11 лет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина.
Сотрудники СК
осмотрели место происшествия и допросили хозяина магазина. О ходе расследования доложат главе ведомства Александру Бастрыкину
.
В краевой прокуратуре заявили, что рассматривают несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами, приобретенными в магазине, и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.