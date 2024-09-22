https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974081485.html

Женщина, отравившаяся после ужина в Красноярском крае, оказалась беременна

Женщина, отравившаяся после ужина в Красноярском крае, оказалась беременна - РИА Новости, 22.09.2024

Женщина, отравившаяся после ужина в Красноярском крае, оказалась беременна

Жительница села Красная Сопка в Красноярском крае, вместе с семьей попавшая в больницу с отравлением после того, как они ели курицу и пельмени, купленные в... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:59

2024-09-22T11:59

2024-09-22T14:10

происшествия

красноярский край

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Жительница села Красная Сопка в Красноярском крае, вместе с семьей попавшая в больницу с отравлением после того, как они ели курицу и пельмени, купленные в сельском магазине, ждет пятого ребенка, подтвердили РИА Новости в пресс-службе регионального главка Следственного комитета. "Да, женщина беременная, она на девятом месяце", — сказал собеседник агентства. По данным следствия, утром 21 сентября у родителей и четырех детей (шести, 11, 12 и 13 лет) проявились признаки отравления, они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине "Олимп". Всю семью госпитализировали. Вскоре у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, и они умерли в больнице. Остальных доставили санавиацией в клинику в Красноярск. Но, несмотря на оказываемую помощь, умер и третий ребенок — девочка 11 лет.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина.Сотрудники СК осмотрели место происшествия и допросили хозяина магазина. О ходе расследования доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.В краевой прокуратуре заявили, что рассматривают несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами, приобретенными в магазине, и попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

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Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления 2024-09-22T11:59 true PT0M46S

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происшествия, красноярский край, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф), отравление семьи в красноярском крае