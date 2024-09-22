https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974062695.html
В Красноярском крае умер третий ребенок из семьи, отравившейся после ужина
В Красноярском крае умер третий ребенок из семьи, отравившейся после ужина - РИА Новости, 22.09.2024
В Красноярском крае умер третий ребенок из семьи, отравившейся после ужина
Третий ребенок умер в Красноярском крае после того, как поужинал курицей и пельменями из сельского магазина, подтвердила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:48
2024-09-22T08:48
2024-09-22T11:42
происшествия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Третий ребенок умер в Красноярском крае после того, как поужинал курицей и пельменями из сельского магазина, подтвердила пресс-служба регионального главка Следственного комитета."Да, скончался еще один ребенок. Возраст уточняется", — сказали журналистам в ведомстве.Как рассказали в СК, семья с четырьмя детьми (шести, 11, 12 и 13 лет) проживает в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября у всех них проявились признаки пищевого отравления. Накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые купили в местном магазине. Родители и дети обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. После этого у шестилетней девочки и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Все полуфабрикаты и курицу изъяли из магазина.Сотрудники СК осмотрели место происшествия и намерены допросить хозяина магазина. О ходе расследования доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.
https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html
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Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
2024-09-22T08:48
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РИА Новости
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происшествия, красноярский край, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Красноярский край, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Красноярском крае умер третий ребенок из семьи, отравившейся после ужина
В Красноярском крае умер 3 ребенок из семьи, отравившейся после ужина пельменями