https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974061430.html
В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи
В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи - РИА Новости, 22.09.2024
В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи
Полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае после отравления целой семьи, в которой скончалось два ребенка, ожидается допрос... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:10
2024-09-22T08:10
2024-09-22T09:35
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 22 сен – РИА Новости. Полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае после отравления целой семьи, в которой скончалось два ребенка, ожидается допрос директора торговой точки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице."Магазин работает… изъяли продукцию, изъяли все полуфабрикаты, изъяли всю курицу, которая там была. Хозяина магазина должны к обеду где-то примерно допросить. Пока еще не допрашивали", - сказал собеседник агентства.Состояние семьи, отравившейся курицей и пельменями, по-прежнему тяжелое, родители и дети доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска. Также, по словам собеседника агентства, сейчас ожидают экспертизу по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
2024-09-22T08:10
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи
Полуфабрикаты изъяли из красноярского магазина после смерти отравившихся детей
КРАСНОЯРСК, 22 сен – РИА Новости. Полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае после отравления целой семьи, в которой скончалось два ребенка, ожидается допрос директора торговой точки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице.
"Магазин работает… изъяли продукцию, изъяли все полуфабрикаты, изъяли всю курицу, которая там была. Хозяина магазина должны к обеду где-то примерно допросить. Пока еще не допрашивали", - сказал собеседник агентства.
Состояние семьи, отравившейся курицей и пельменями, по-прежнему тяжелое, родители и дети доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска. Также, по словам собеседника агентства, сейчас ожидают экспертизу по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске.