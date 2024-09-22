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В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи - РИА Новости, 22.09.2024
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08:10 22.09.2024 (обновлено: 09:35 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974061430.html
В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи
В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи - РИА Новости, 22.09.2024
В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи
Полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае после отравления целой семьи, в которой скончалось два ребенка, ожидается допрос... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:10
2024-09-22T09:35
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 22 сен – РИА Новости. Полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае после отравления целой семьи, в которой скончалось два ребенка, ожидается допрос директора торговой точки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице."Магазин работает… изъяли продукцию, изъяли все полуфабрикаты, изъяли всю курицу, которая там была. Хозяина магазина должны к обеду где-то примерно допросить. Пока еще не допрашивали", - сказал собеседник агентства.Состояние семьи, отравившейся курицей и пельменями, по-прежнему тяжелое, родители и дети доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска. Также, по словам собеседника агентства, сейчас ожидают экспертизу по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления
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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи

Полуфабрикаты изъяли из красноярского магазина после смерти отравившихся детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 22 сен – РИА Новости. Полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае после отравления целой семьи, в которой скончалось два ребенка, ожидается допрос директора торговой точки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице.
"Магазин работает… изъяли продукцию, изъяли все полуфабрикаты, изъяли всю курицу, которая там была. Хозяина магазина должны к обеду где-то примерно допросить. Пока еще не допрашивали", - сказал собеседник агентства.
Состояние семьи, отравившейся курицей и пельменями, по-прежнему тяжелое, родители и дети доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска. Также, по словам собеседника агентства, сейчас ожидают экспертизу по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске.
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ПроисшествияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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