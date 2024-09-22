https://ria.ru/20240922/otravlenie-1974061430.html

В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи

В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи - РИА Новости, 22.09.2024

В Красноярском крае изъяли полуфабрикаты из магазина после отравления семьи

Полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае после отравления целой семьи, в которой скончалось два ребенка, ожидается допрос... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T08:10

2024-09-22T08:10

2024-09-22T09:35

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 22 сен – РИА Новости. Полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае после отравления целой семьи, в которой скончалось два ребенка, ожидается допрос директора торговой точки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.Ранее региональный следком сообщал, что семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. В субботу, 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. Около 11 часов утра они обратились в больницу с признаками тошноты и рвоты. После этого у шестилетней девочка и тринадцатилетнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице."Магазин работает… изъяли продукцию, изъяли все полуфабрикаты, изъяли всю курицу, которая там была. Хозяина магазина должны к обеду где-то примерно допросить. Пока еще не допрашивали", - сказал собеседник агентства.Состояние семьи, отравившейся курицей и пельменями, по-прежнему тяжелое, родители и дети доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска. Также, по словам собеседника агентства, сейчас ожидают экспертизу по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления Кадры осмотра места гибели двоих детей в результате отравления 2024-09-22T08:10 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)