https://ria.ru/20240922/operatsiya-1974133072.html

Израиль готовит наземную операцию в Ливане, пишут СМИ

Израиль готовит наземную операцию в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2024

Израиль готовит наземную операцию в Ливане, пишут СМИ

Израиль готовит наземную операцию в Ливане с целью создания буферной зоны к северу от границы между двумя странами, сообщает британский журнал Economist со... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T20:56

2024-09-22T20:56

2024-09-22T20:56

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ливан

бейрут

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Израиль готовит наземную операцию в Ливане с целью создания буферной зоны к северу от границы между двумя странами, сообщает британский журнал Economist со ссылкой на военные источники. "По словам военных источников, Израиль также готовит наземное наступление, которое будет включать захват буферной зоны, состоящей из нескольких миль территории к северу от границы", - пишет журнал. Израильский офицер запаса, вовлеченный в приготовления, заявил журналу, что планы для наземной операции уже готовы, добавив, что пока недостаточно сил для их исполнения. Издание также указывает на разногласия внутри высших военных и политических эшелонов Израиля: так, некоторые настаивают на на гораздо более быстрой эскалации, предлагая воспользоваться хаосом в ливанском движении "Хезболлах", в то время как другие предлагают более осторожный подход с целью заставить движение отступить, пишет журнал. Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий. Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю. В пятницу ВВС Израиля нанесли прицельный авиаудар по пригороду Бейрута и ликвидировали 16 высокопоставленных командиров "Хезболлах", включая третьего номера в нынешней военно-политической иерархии движения - руководителя командования спецопераций и командующего элитным подразделением Радван Ибрагима Акиля. Управление гражданской обороны Ливана заявило, что число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50. Несколькими днями ранее в Ливане была проведена беспрецедентная операция с дистанционным подрывом тысяч устройств связи, которые были в использовании среди бойцов "Хезболлах". По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году