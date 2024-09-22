Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ДНР в СЦКК: ВСУ за полчаса выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за полчаса 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.05 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.25 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.35 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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