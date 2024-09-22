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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/obstrely-1974070787.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.09.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за полчаса 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:22
2024-09-22T10:22
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
украина
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за полчаса 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.05 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.25 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.35 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ДНР в СЦКК: ВСУ за полчаса выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив за полчаса 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, применив в том числе кассетные боеприпасы, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.05 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.25 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 09.35 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 09.35 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкУкраинаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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