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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/obstrel-1974105991.html
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T15:20
2024-09-22T15:20
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что ВСУ продолжают обстрел Донецка и Горловки, выпустив за час 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. В воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель. Еще два человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, иван приходько, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

Представительство ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее ведомство сообщало, что ВСУ продолжают обстрел Донецка и Горловки, выпустив за час 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
"Город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства.
В воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель. Еще два человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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