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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T15:20
2024-09-22T15:20
2024-09-22T15:20
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что ВСУ продолжают обстрел Донецка и Горловки, выпустив за час 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. В воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель. Еще два человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Представительство ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина