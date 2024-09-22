https://ria.ru/20240922/obstrel-1974105991.html

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.09.2024

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T15:20

2024-09-22T15:20

2024-09-22T15:20

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

иван приходько

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее ведомство сообщало, что ВСУ продолжают обстрел Донецка и Горловки, выпустив за час 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Город Донецк (Петровский район): по улице Добровольского ранен мужчина 1974 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства. В воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле ВСУ пострадал один мирный житель. Еще два человека получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщал мэр города Алексей Кулемзин. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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