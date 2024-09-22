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ОАЭ тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования, утверждает NYT - РИА Новости, 22.09.2024
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04:22 22.09.2024 (обновлено: 04:23 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/oae-1974055456.html
ОАЭ тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования, утверждает NYT
ОАЭ тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования, утверждает NYT - РИА Новости, 22.09.2024
ОАЭ тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования, утверждает NYT
Издание New York Times со ссылкой на неназванные источники среди американских чиновников и просмотренные спутниковые снимки утверждает, что ОАЭ под прикрытием... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T04:22
2024-09-22T04:23
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Издание New York Times со ссылкой на неназванные источники среди американских чиновников и просмотренные спутниковые снимки утверждает, что ОАЭ под прикрытием базы, где оказывается гуманитарная помощь, тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования (RSF), организуя пункт развертывания беспилотников и передачи оружия. "Они (ОАЭ - ред.) используют один из самых известных в мире символов помощи, Красный Полумесяц, аналог Красного Креста, в качестве прикрытия для своей секретной операции по запуску беспилотников в Судан и контрабанде оружия боевикам", - пишет издание. По утверждениям источников издания, американских чиновников, ОАЭ используют аэропорт у границы Судана, расположенный вблизи больницы общества Красного Полумесяца, для запуска современных военных беспилотников, которые обеспечивают RSF разведданными с поля боя, а также для сопровождения поставок оружия в Судан. По словам Джереми Конындыка, бывшего чиновника администраций экс-президента Барака Обамы и президента Джо Байдена, организации по оказанию помощи "особенно возмущены" действиями Эмиратов, обвиняя их в проведении "потемкинской операции по оказанию помощи" с целью замаскировать поддержку RSF. По словам пяти неназванных американских чиновников, США в частном порядке пытались убедить ОАЭ прекратить тайные операции в Судане. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР, RSF) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 10 миллионов человек.
https://ria.ru/20240731/sudan-1963100027.html
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в мире, судан, оаэ, сша, барак обама, джо байден, красный крест, красный полумесяц, союз биатлонистов россии (сбр)
В мире, Судан, ОАЭ, США, Барак Обама, Джо Байден, Красный Крест, Красный полумесяц, Союз биатлонистов России (СБР)
ОАЭ тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования, утверждает NYT

NYT: ОАЭ тайно помогают RSF в Судане под прикрытием гуманитарной деятельности

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Издание New York Times со ссылкой на неназванные источники среди американских чиновников и просмотренные спутниковые снимки утверждает, что ОАЭ под прикрытием базы, где оказывается гуманитарная помощь, тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования (RSF), организуя пункт развертывания беспилотников и передачи оружия.
"Они (ОАЭ - ред.) используют один из самых известных в мире символов помощи, Красный Полумесяц, аналог Красного Креста, в качестве прикрытия для своей секретной операции по запуску беспилотников в Судан и контрабанде оружия боевикам", - пишет издание.
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По утверждениям источников издания, американских чиновников, ОАЭ используют аэропорт у границы Судана, расположенный вблизи больницы общества Красного Полумесяца, для запуска современных военных беспилотников, которые обеспечивают RSF разведданными с поля боя, а также для сопровождения поставок оружия в Судан.
По словам Джереми Конындыка, бывшего чиновника администраций экс-президента Барака Обамы и президента Джо Байдена, организации по оказанию помощи "особенно возмущены" действиями Эмиратов, обвиняя их в проведении "потемкинской операции по оказанию помощи" с целью замаскировать поддержку RSF.
По словам пяти неназванных американских чиновников, США в частном порядке пытались убедить ОАЭ прекратить тайные операции в Судане.
С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР, RSF) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 10 миллионов человек.
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В миреСуданОАЭСШАБарак ОбамаДжо БайденКрасный КрестКрасный полумесяцСоюз биатлонистов России (СБР)
 
 
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