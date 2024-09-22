https://ria.ru/20240922/oae-1974055456.html

ОАЭ тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования, утверждает NYT

ОАЭ тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования, утверждает NYT - РИА Новости, 22.09.2024

ОАЭ тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования, утверждает NYT

Издание New York Times со ссылкой на неназванные источники среди американских чиновников и просмотренные спутниковые снимки утверждает, что ОАЭ под прикрытием... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T04:22

2024-09-22T04:22

2024-09-22T04:23

в мире

судан

оаэ

сша

барак обама

джо байден

красный крест

красный полумесяц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Издание New York Times со ссылкой на неназванные источники среди американских чиновников и просмотренные спутниковые снимки утверждает, что ОАЭ под прикрытием базы, где оказывается гуманитарная помощь, тайно поддерживают суданские силы быстрого реагирования (RSF), организуя пункт развертывания беспилотников и передачи оружия. "Они (ОАЭ - ред.) используют один из самых известных в мире символов помощи, Красный Полумесяц, аналог Красного Креста, в качестве прикрытия для своей секретной операции по запуску беспилотников в Судан и контрабанде оружия боевикам", - пишет издание. По утверждениям источников издания, американских чиновников, ОАЭ используют аэропорт у границы Судана, расположенный вблизи больницы общества Красного Полумесяца, для запуска современных военных беспилотников, которые обеспечивают RSF разведданными с поля боя, а также для сопровождения поставок оружия в Судан. По словам Джереми Конындыка, бывшего чиновника администраций экс-президента Барака Обамы и президента Джо Байдена, организации по оказанию помощи "особенно возмущены" действиями Эмиратов, обвиняя их в проведении "потемкинской операции по оказанию помощи" с целью замаскировать поддержку RSF. По словам пяти неназванных американских чиновников, США в частном порядке пытались убедить ОАЭ прекратить тайные операции в Судане. С 15 апреля прошлого года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР, RSF) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 10 миллионов человек.

https://ria.ru/20240731/sudan-1963100027.html

https://ria.ru/20240819/sudan-1967142616.html

судан

оаэ

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, оаэ, сша, барак обама, джо байден, красный крест, красный полумесяц, союз биатлонистов россии (сбр)