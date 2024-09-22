https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html

В Кишиневе прошел марш против евроинтеграции

В Кишиневе прошел марш против евроинтеграции - РИА Новости, 22.09.2024

В Кишиневе прошел марш против евроинтеграции

Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в Кишиневе марш против евроинтеграции, сообщил представитель блока Юрий Витнянский. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:17

2024-09-22T14:17

2024-09-22T17:03

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КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в Кишиневе марш против евроинтеграции, сообщил представитель блока Юрий Витнянский. "Мы провели марши в Бельцах, Комрате, сегодня — в Кишиневе. Мы хотим заявить всем, что молодежь Республики Молдова против евроинтеграции, против диктатуры Майи Санду и хочет честные выборы. Нас здесь должно было быть три тысячи, но доехала только тысяча — полиция на дорогах всех останавливала", — сказал он. Участникам акции пришлось провести митинг в сквере Кафедрального собора у центральной площади Кишинева, поскольку силовики запретили им идти по ранее согласованному маршруту — до здания администрации президента. "Несмотря на давление властей, марш против евроинтеграции состоялся. Почти месяц мы бодались с мэрией, прошли несколько согласовательных комиссий, на которых они каждый раз что-то придумывали, чтобы в Кишиневе марш не состоялся. Ночью появилась еще одна бумага — решение мэра, которое нигде не было опубликовано. Любой юрист скажет, что нормативный акт вступает в силу после его опубликования. Полиция и мэрия не пускают нас к зданию администрации президента, тем самым они нарушают закон", — отметил активист. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. Избирателям зададут один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько используется как инструмент для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.

https://ria.ru/20240916/evropa-1972942210.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, комрат, майя санду, илан шор, игорь додон