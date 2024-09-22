Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе прошел марш против евроинтеграции - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 22.09.2024 (обновлено: 17:03 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/moldaviya-1974098845.html
В Кишиневе прошел марш против евроинтеграции
В Кишиневе прошел марш против евроинтеграции - РИА Новости, 22.09.2024
В Кишиневе прошел марш против евроинтеграции
Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в Кишиневе марш против евроинтеграции, сообщил представитель блока Юрий Витнянский. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:17
2024-09-22T17:03
в мире
молдавия
кишинев
комрат
майя санду
илан шор
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974098704_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_15abc0b279b901a34bf3474a70cdcde3.jpg
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в Кишиневе марш против евроинтеграции, сообщил представитель блока Юрий Витнянский. "Мы провели марши в Бельцах, Комрате, сегодня — в Кишиневе. Мы хотим заявить всем, что молодежь Республики Молдова против евроинтеграции, против диктатуры Майи Санду и хочет честные выборы. Нас здесь должно было быть три тысячи, но доехала только тысяча — полиция на дорогах всех останавливала", — сказал он. Участникам акции пришлось провести митинг в сквере Кафедрального собора у центральной площади Кишинева, поскольку силовики запретили им идти по ранее согласованному маршруту — до здания администрации президента. "Несмотря на давление властей, марш против евроинтеграции состоялся. Почти месяц мы бодались с мэрией, прошли несколько согласовательных комиссий, на которых они каждый раз что-то придумывали, чтобы в Кишиневе марш не состоялся. Ночью появилась еще одна бумага — решение мэра, которое нигде не было опубликовано. Любой юрист скажет, что нормативный акт вступает в силу после его опубликования. Полиция и мэрия не пускают нас к зданию администрации президента, тем самым они нарушают закон", — отметил активист. Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. Избирателям зададут один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько используется как инструмент для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
https://ria.ru/20240916/evropa-1972942210.html
https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html
молдавия
кишинев
комрат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974098704_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93ee05bdc3a59c9093909d5baba31fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, комрат, майя санду, илан шор, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Комрат, Майя Санду, Илан Шор, Игорь Додон
В Кишиневе прошел марш против евроинтеграции

Молодежное крыло "Победы" провело в Кишиневе марш против евроинтеграции

© SputnikАктивисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в Кишиневе марш против евроинтеграции
Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока Победа провели в Кишиневе марш против евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Sputnik
Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в Кишиневе марш против евроинтеграции
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Активисты молодежного крыла оппозиционного в Молдавии блока "Победа" провели в Кишиневе марш против евроинтеграции, сообщил представитель блока Юрий Витнянский.
"Мы провели марши в Бельцах, Комрате, сегодня — в Кишиневе. Мы хотим заявить всем, что молодежь Республики Молдова против евроинтеграции, против диктатуры Майи Санду и хочет честные выборы. Нас здесь должно было быть три тысячи, но доехала только тысяча — полиция на дорогах всех останавливала", — сказал он.
Сторонники оппозиционного в стране блока Победа у здания ЦИК в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Молдавская и болгарская оппозиция договорились противостоять Западу
16 сентября, 13:32
Участникам акции пришлось провести митинг в сквере Кафедрального собора у центральной площади Кишинева, поскольку силовики запретили им идти по ранее согласованному маршруту — до здания администрации президента.
"Несмотря на давление властей, марш против евроинтеграции состоялся. Почти месяц мы бодались с мэрией, прошли несколько согласовательных комиссий, на которых они каждый раз что-то придумывали, чтобы в Кишиневе марш не состоялся. Ночью появилась еще одна бумага — решение мэра, которое нигде не было опубликовано. Любой юрист скажет, что нормативный акт вступает в силу после его опубликования. Полиция и мэрия не пускают нас к зданию администрации президента, тем самым они нарушают закон", — отметил активист.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. Избирателям зададут один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?".
Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько используется как инструмент для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами.
Сторонники молдавской оппозиционной партии Возрождение проводят протестный митинг у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Сбывается худшее. По союзникам России готовят новый удар
8 августа, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневКомратМайя СандуИлан ШорИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала