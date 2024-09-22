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В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП - РИА Новости, 22.09.2024
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10:31 22.09.2024
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В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП - РИА Новости, 22.09.2024
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП
Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД (в районе съезда 11) в Москве восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:31
2024-09-22T10:31
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД (в районе съезда 11) в Москве восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в Telegram-канале столичного дептранса сообщалось, что два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 10-го километра МКАД в Москве, движение осуществлялось по одной полосе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД (в районе съезда 11) восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП

Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД восстановили после ДТП

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД (в районе съезда 11) в Москве восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в Telegram-канале столичного дептранса сообщалось, что два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 10-го километра МКАД в Москве, движение осуществлялось по одной полосе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД (в районе съезда 11) восстановлено", - говорится в сообщении.
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
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16 сентября, 15:59
 
ПроисшествияМоскваМКАД
 
 
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