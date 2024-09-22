https://ria.ru/20240922/mkad-1974071816.html
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП - РИА Новости, 22.09.2024
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП
Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД (в районе съезда 11) в Москве восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:31
2024-09-22T10:31
2024-09-22T10:31
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД (в районе съезда 11) в Москве восстановлено после ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее в Telegram-канале столичного дептранса сообщалось, что два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 10-го километра МКАД в Москве, движение осуществлялось по одной полосе. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД (в районе съезда 11) восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240916/dtp-1972998460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после ДТП
Движение на внутренней стороне 10-го километра МКАД восстановили после ДТП