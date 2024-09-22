https://ria.ru/20240922/makron-1974079022.html

Опрос показал, сколько французов недовольны Макроном

Опрос показал, сколько французов недовольны Макроном - РИА Новости, 22.09.2024

Опрос показал, сколько французов недовольны Макроном

Три четверти жителей Франции недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, свидетельствуют результаты опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:40

2024-09-22T11:40

2024-09-22T11:40

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

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ПАРИЖ, 22 сен - РИА Новости. Три четверти жителей Франции недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, свидетельствуют результаты опроса компании Ifop для газеты Journal du Dimanche. "Никогда с момента разграбления Триумфальной арки в разгар кризиса "Желтых жилетов" в декабре 2018 года рейтинг популярности президента не падал так низко (25%), а рейтинг неприятия не поднимался так высоко (75% недовольных)", - пишет газета. Согласно изданию, Макрона, в частности, некоторые обвиняют в "испортившем его непропорциональном эго", а также в "фиаско роспуска" парламента, что сделало Францию "неуправляемой". Кроме того, согласно результатам опроса, более половины (55%) французов недовольны премьером страны Мишелем Барнье, при этом его правительство пока не успело предпринять каких-либо действий. Опрос проводился онлайн и по телефону с 11 по 20 сентября 2024 года среди 2 098 человек старше 18 лет в рамках репрезентативной выборки с использованием метода квот. Погрешность составляет от 1 до 1,4 процентных пункта.

https://ria.ru/20240918/frantsiya-1973313537.html

https://ria.ru/20240321/makron-1934809822.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье