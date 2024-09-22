https://ria.ru/20240922/makarevich-1974067712.html

ВС не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента

ВС не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента - РИА Новости, 22.09.2024

ВС не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента

Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич не смог добиться снятия этого статуса в Верховном суде, так как его жалобу отказались рассматривать, сообщили... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:50

2024-09-22T09:50

2024-09-22T10:57

андрей макаревич*

происшествия

верховный суд рф

общество

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич не смог добиться снятия этого статуса в Верховном суде, так как его жалобу отказались рассматривать, сообщили РИА Новости в инстанции."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказали в суде.В судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Макаревич* попал под влияние Украины и ведет политическую деятельность в ее интересах. Это подтвердило Главное управление по противодействию экстремизму МВД. По данным ведомства, это проявляется в интервью Макаревича* для СМИ-иноагентов, которые он публиковал в соцсетях.Одной из причин наделения Макаревича* статусом иноагента стали его слова о том, что российская армия и руководство страны якобы причастны к военным преступлениям. Сам Макаревич* считает, что решение включить его в реестр "представляет собой дискриминацию" и унижает его достоинство.Минюст включил Макаревича в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, в сентябре 2022 года. Музыкант оспаривал это решение, но его иск отклонили и в апелляции, и в кассационном суде.* Физическое лицо, признанное в России иноагентом.

https://ria.ru/20240604/makarevich-1950389769.html

https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

андрей макаревич*, происшествия, верховный суд рф, общество