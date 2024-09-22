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ВС не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента - РИА Новости, 22.09.2024
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09:50 22.09.2024 (обновлено: 10:57 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/makarevich-1974067712.html
ВС не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента
ВС не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента - РИА Новости, 22.09.2024
ВС не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента
Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич не смог добиться снятия этого статуса в Верховном суде, так как его жалобу отказались рассматривать, сообщили... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T09:50
2024-09-22T10:57
андрей макаревич*
происшествия
верховный суд рф
общество
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич не смог добиться снятия этого статуса в Верховном суде, так как его жалобу отказались рассматривать, сообщили РИА Новости в инстанции."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказали в суде.В судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Макаревич* попал под влияние Украины и ведет политическую деятельность в ее интересах. Это подтвердило Главное управление по противодействию экстремизму МВД. По данным ведомства, это проявляется в интервью Макаревича* для СМИ-иноагентов, которые он публиковал в соцсетях.Одной из причин наделения Макаревича* статусом иноагента стали его слова о том, что российская армия и руководство страны якобы причастны к военным преступлениям. Сам Макаревич* считает, что решение включить его в реестр "представляет собой дискриминацию" и унижает его достоинство.Минюст включил Макаревича в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, в сентябре 2022 года. Музыкант оспаривал это решение, но его иск отклонили и в апелляции, и в кассационном суде.* Физическое лицо, признанное в России иноагентом.
https://ria.ru/20240604/makarevich-1950389769.html
https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html
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андрей макаревич*, происшествия, верховный суд рф, общество
Андрей Макаревич*, Происшествия, Верховный суд РФ, Общество
ВС не стал рассматривать жалобу Макаревича* по снятию статуса иноагента

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу Макаревича по статусу иноагента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич не смог добиться снятия этого статуса в Верховном суде, так как его жалобу отказались рассматривать, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сказали в суде.
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В судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости, говорится, что Макаревич* попал под влияние Украины и ведет политическую деятельность в ее интересах. Это подтвердило Главное управление по противодействию экстремизму МВД. По данным ведомства, это проявляется в интервью Макаревича* для СМИ-иноагентов, которые он публиковал в соцсетях.
Одной из причин наделения Макаревича* статусом иноагента стали его слова о том, что российская армия и руководство страны якобы причастны к военным преступлениям. Сам Макаревич* считает, что решение включить его в реестр "представляет собой дискриминацию" и унижает его достоинство.
Минюст включил Макаревича в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, в сентябре 2022 года. Музыкант оспаривал это решение, но его иск отклонили и в апелляции, и в кассационном суде.
* Физическое лицо, признанное в России иноагентом.
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Андрей Макаревич*ПроисшествияВерховный суд РФОбщество
 
 
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