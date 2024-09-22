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В ЛНР пожарный погиб из-за украинского беспилотника - РИА Новости, 22.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:01 22.09.2024 (обновлено: 10:28 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/lnr-1974068552.html
В ЛНР пожарный погиб из-за украинского беспилотника
В ЛНР пожарный погиб из-за украинского беспилотника - РИА Новости, 22.09.2024
В ЛНР пожарный погиб из-за украинского беспилотника
Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации боевой части украинского беспилотника, еще двое сотрудников ранены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:01
2024-09-22T10:28
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации боевой части украинского беспилотника, еще двое сотрудников ранены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ."Сегодня в результате падения нескольких беспилотников, произошло возгорание сухой растительности... в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов. На 34 году жизнь Вячеслава оборвал снаряд ВСУ", - говорится в сообщении.Также с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЛНР пожарный погиб из-за украинского беспилотника

В ЛНР один пожарный погиб из-за детонации боевой части БПЛА ВСУ, еще двое ранены

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР
Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник противопожарной службы МЧС ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пожарный погиб в ЛНР из-за детонации боевой части украинского беспилотника, еще двое сотрудников ранены, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
«
"Сегодня в результате падения нескольких беспилотников, произошло возгорание сухой растительности... в Новоайдарском муниципальном округе Луганской Народной Республики. В ходе тушения пожара произошла детонация боевой части беспилотника. Травмы несовместимые с жизнью получил старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов. На 34 году жизнь Вячеслава оборвал снаряд ВСУ", - говорится в сообщении.
© Фото : МЧС России/TelegramСтарший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов
Старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Старший пожарный сержант внутренней службы Вячеслав Глазунов
Также с множественными осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и старший пожарный сержант внутренней службы Николай Кулинченко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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