https://ria.ru/20240922/livan-1974051662.html

Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана

Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана - РИА Новости, 22.09.2024

Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около десяти запусков снарядов, выпущенных из Ливана, по северным территориям страны, сообщила в субботу... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T02:36

2024-09-22T02:36

2024-09-22T02:36

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

детонация сотен пейджеров в ливане

израиль

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около десяти запусков снарядов, выпущенных из Ливана, по северным территориям страны, сообщила в субботу пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших недавно в районе Изреельской долины, было зафиксировано около десяти снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что большинство снарядов были перехвачены, один снаряд упал. О возможных пострадавших не сообщается.

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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль