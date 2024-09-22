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Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана - РИА Новости, 22.09.2024
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02:36 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/livan-1974051662.html
Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана
Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана - РИА Новости, 22.09.2024
Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около десяти запусков снарядов, выпущенных из Ливана, по северным территориям страны, сообщила в субботу... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T02:36
2024-09-22T02:36
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ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около десяти запусков снарядов, выпущенных из Ливана, по северным территориям страны, сообщила в субботу пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших недавно в районе Изреельской долины, было зафиксировано около десяти снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что большинство снарядов были перехвачены, один снаряд упал. О возможных пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20240922/livan-1974049492.html
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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Израиль
Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал около десяти выпущенных из Ливана снарядов

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около десяти запусков снарядов, выпущенных из Ливана, по северным территориям страны, сообщила в субботу пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших недавно в районе Изреельской долины, было зафиксировано около десяти снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что большинство снарядов были перехвачены, один снаряд упал. О возможных пострадавших не сообщается.
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В миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДетонация сотен пейджеров в ЛиванеИзраиль
 
 
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