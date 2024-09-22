https://ria.ru/20240922/livan-1974051662.html
Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана
Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана - РИА Новости, 22.09.2024
Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около десяти запусков снарядов, выпущенных из Ливана, по северным территориям страны, сообщила в субботу... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T02:36
2024-09-22T02:36
2024-09-22T02:36
в мире
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около десяти запусков снарядов, выпущенных из Ливана, по северным территориям страны, сообщила в субботу пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших недавно в районе Изреельской долины, было зафиксировано около десяти снарядов, попавших из Ливана на территорию Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что большинство снарядов были перехвачены, один снаряд упал. О возможных пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20240922/livan-1974049492.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Израиль
Армия Израиля зафиксировала запуски снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировал около десяти выпущенных из Ливана снарядов