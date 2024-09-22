https://ria.ru/20240922/livan-1974049492.html

Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан

Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан - РИА Новости, 22.09.2024

Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан

Государственный департамент США выпустил уведомление для американских граждан с рекомендацией покинуть Ливан в связи с последними событиями в стране и... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T01:16

2024-09-22T01:16

2024-09-22T01:16

в мире

ливан

израиль

сша

хезболла

государственный департамент сша

детонация сотен пейджеров в ливане

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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Государственный департамент США выпустил уведомление для американских граждан с рекомендацией покинуть Ливан в связи с последними событиями в стране и непредсказуемым характером конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", говорится в заявлении ведомства. "Из-за непредсказуемого характера продолжающегося конфликта между "Хезболлах" и Израилем и недавних взрывов по всему Ливану, включая Бейрут, посольство США призывает граждан Соединенных Штатов покинуть Ливан, пока коммерческие опции все еще остаются доступными", - говорится в уведомлении. Госдеп предупредил, что число коммерческих рейсов для вылета из Ливана уже сократилось, а если ситуация с безопасностью продолжит ухудшаться, то возможности отъезда могут оказаться и вовсе недоступными. "Посольство США может быть не в состоянии помочь американским гражданам, которые решат остаться", - предупредили в госдепе. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240921/udar-1974014771.html

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в мире, ливан, израиль, сша, хезболла, государственный департамент сша, детонация сотен пейджеров в ливане