Рейтинг@Mail.ru
Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/livan-1974049492.html
Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан
Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан - РИА Новости, 22.09.2024
Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан
Государственный департамент США выпустил уведомление для американских граждан с рекомендацией покинуть Ливан в связи с последними событиями в стране и... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T01:16
2024-09-22T01:16
в мире
ливан
израиль
сша
хезболла
государственный департамент сша
детонация сотен пейджеров в ливане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973488446_0:317:2894:1945_1920x0_80_0_0_e545a2d99d4979417e19e853874c058b.jpg
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Государственный департамент США выпустил уведомление для американских граждан с рекомендацией покинуть Ливан в связи с последними событиями в стране и непредсказуемым характером конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", говорится в заявлении ведомства. "Из-за непредсказуемого характера продолжающегося конфликта между "Хезболлах" и Израилем и недавних взрывов по всему Ливану, включая Бейрут, посольство США призывает граждан Соединенных Штатов покинуть Ливан, пока коммерческие опции все еще остаются доступными", - говорится в уведомлении. Госдеп предупредил, что число коммерческих рейсов для вылета из Ливана уже сократилось, а если ситуация с безопасностью продолжит ухудшаться, то возможности отъезда могут оказаться и вовсе недоступными. "Посольство США может быть не в состоянии помочь американским гражданам, которые решат остаться", - предупредили в госдепе. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240921/udar-1974014771.html
https://ria.ru/20240920/livan-1973922284.html
ливан
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973488446_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_09c6f96c79687ff3d8401a43dedb6e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, сша, хезболла, государственный департамент сша, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, США, Хезболла, Государственный департамент США, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан

Госдеп рекомендовал гражданам США покинуть Ливан в связи с событиями в стране

© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные
Ливанские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Государственный департамент США выпустил уведомление для американских граждан с рекомендацией покинуть Ливан в связи с последними событиями в стране и непредсказуемым характером конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", говорится в заявлении ведомства.
"Из-за непредсказуемого характера продолжающегося конфликта между "Хезболлах" и Израилем и недавних взрывов по всему Ливану, включая Бейрут, посольство США призывает граждан Соединенных Штатов покинуть Ливан, пока коммерческие опции все еще остаются доступными", - говорится в уведомлении.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по 180 целям на юге Ливана
Вчера, 17:47
Госдеп предупредил, что число коммерческих рейсов для вылета из Ливана уже сократилось, а если ситуация с безопасностью продолжит ухудшаться, то возможности отъезда могут оказаться и вовсе недоступными.
"Посольство США может быть не в состоянии помочь американским гражданам, которые решат остаться", - предупредили в госдепе.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Лавров прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане
20 сентября, 20:06
 
В миреЛиванИзраильСШАХезболлаГосударственный департамент СШАДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала