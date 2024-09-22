Госдеп призвал граждан США покинуть Ливан
Госдеп рекомендовал гражданам США покинуть Ливан в связи с событиями в стране
© AP Photo / Mohammad ZaatariЛиванские военные
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Ливанские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Государственный департамент США выпустил уведомление для американских граждан с рекомендацией покинуть Ливан в связи с последними событиями в стране и непредсказуемым характером конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболлах", говорится в заявлении ведомства.
"Из-за непредсказуемого характера продолжающегося конфликта между "Хезболлах" и Израилем и недавних взрывов по всему Ливану, включая Бейрут, посольство США призывает граждан Соединенных Штатов покинуть Ливан, пока коммерческие опции все еще остаются доступными", - говорится в уведомлении.
Госдеп предупредил, что число коммерческих рейсов для вылета из Ливана уже сократилось, а если ситуация с безопасностью продолжит ухудшаться, то возможности отъезда могут оказаться и вовсе недоступными.
"Посольство США может быть не в состоянии помочь американским гражданам, которые решат остаться", - предупредили в госдепе.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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