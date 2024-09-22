Хоценко поручил предусмотреть льготы жителям трех районов Омской области
© Фото : Пресс-служба губернатора Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился компенсировать жителям трех северных районов региона средства за отопление на еще один отопительный сезон
© Фото : Пресс-служба губернатора Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился компенсировать жителям трех северных районов региона средства за отопление на еще один отопительный сезон
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ОМСК, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился компенсировать жителям трех северных районов региона средства за отопление на еще один отопительный сезон, рассказали в пресс-службе правительства региона.
По поручению губернатора размер единовременных денежных выплат потребителям газа Знаменского, Тевризского и Тарского районов проиндексируют.
"Жителям северных районов Омской области по итогам зимы возместят часть затрат при переходе на альтернативные источники отопления. Из-за падения давления в газопроводе на Тевризском месторождении при низких температурах сохраняются риски отключений абонентов от газоснабжения. По уже отработанной практике компенсации будут предоставляться по итогам прохождения осенне-зимнего периода по факту понесенных людьми затрат из-за вынужденного перехода на альтернативные источники отопления", - сообщили в пресс-службе.
Проблемы с газоснабжением Знаменского, Тевризского и Тарского районов должно решить строительство магистрального газопровода на север региона. Строительство ведется совместно с компанией "Газпром" и должно обеспечить бесперебойную подачу газа в дома жителей.
"Компания "Газпром" продолжает строительство газовой инфраструктуры для северных территорий Омской области. Потребителям этих районов не придётся больше испытывать таких неудобств с переводом на альтернативные виды топлива. Но так как стройка ещё идёт, необходимо предусмотреть в бюджете финансирование компенсаций ещё на один отопительный сезон. Единовременные выплаты должны учитывать индексацию", - сообщил губернатор.
Газификацию Большереченского, Тарского, Знаменского, Тевризского районов планируется выполнить до конца 2025 года.