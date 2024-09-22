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Хоценко поручил предусмотреть льготы жителям трех районов Омской области - РИА Новости, 22.09.2024
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Омская область
 
12:46 22.09.2024 (обновлено: 13:21 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/lgoty-1974087686.html
Хоценко поручил предусмотреть льготы жителям трех районов Омской области
Хоценко поручил предусмотреть льготы жителям трех районов Омской области - РИА Новости, 22.09.2024
Хоценко поручил предусмотреть льготы жителям трех районов Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился компенсировать жителям трех северных районов региона средства за отопление на еще один отопительный... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:46
2024-09-22T13:21
омская область
омская область
тарский район
тевризский район
виталий хоценко
газпром
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ОМСК, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился компенсировать жителям трех северных районов региона средства за отопление на еще один отопительный сезон, рассказали в пресс-службе правительства региона. По поручению губернатора размер единовременных денежных выплат потребителям газа Знаменского, Тевризского и Тарского районов проиндексируют. "Жителям северных районов Омской области по итогам зимы возместят часть затрат при переходе на альтернативные источники отопления. Из-за падения давления в газопроводе на Тевризском месторождении при низких температурах сохраняются риски отключений абонентов от газоснабжения. По уже отработанной практике компенсации будут предоставляться по итогам прохождения осенне-зимнего периода по факту понесенных людьми затрат из-за вынужденного перехода на альтернативные источники отопления", - сообщили в пресс-службе. Проблемы с газоснабжением Знаменского, Тевризского и Тарского районов должно решить строительство магистрального газопровода на север региона. Строительство ведется совместно с компанией "Газпром" и должно обеспечить бесперебойную подачу газа в дома жителей. "Компания "Газпром" продолжает строительство газовой инфраструктуры для северных территорий Омской области. Потребителям этих районов не придётся больше испытывать таких неудобств с переводом на альтернативные виды топлива. Но так как стройка ещё идёт, необходимо предусмотреть в бюджете финансирование компенсаций ещё на один отопительный сезон. Единовременные выплаты должны учитывать индексацию", - сообщил губернатор. Газификацию Большереченского, Тарского, Знаменского, Тевризского районов планируется выполнить до конца 2025 года.
https://ria.ru/20240725/gazifikatsiya-1961866549.html
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омская область, тарский район, тевризский район, виталий хоценко, газпром
Омская область , Омская область, Тарский район, Тевризский район, Виталий Хоценко, Газпром

Хоценко поручил предусмотреть льготы жителям трех районов Омской области

© Фото : Пресс-служба губернатора Омской областиГубернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился компенсировать жителям трех северных районов региона средства за отопление на еще один отопительный сезон
Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился компенсировать жителям трех северных районов региона средства за отопление на еще один отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился компенсировать жителям трех северных районов региона средства за отопление на еще один отопительный сезон
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ОМСК, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился компенсировать жителям трех северных районов региона средства за отопление на еще один отопительный сезон, рассказали в пресс-службе правительства региона.
По поручению губернатора размер единовременных денежных выплат потребителям газа Знаменского, Тевризского и Тарского районов проиндексируют.
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"Жителям северных районов Омской области по итогам зимы возместят часть затрат при переходе на альтернативные источники отопления. Из-за падения давления в газопроводе на Тевризском месторождении при низких температурах сохраняются риски отключений абонентов от газоснабжения. По уже отработанной практике компенсации будут предоставляться по итогам прохождения осенне-зимнего периода по факту понесенных людьми затрат из-за вынужденного перехода на альтернативные источники отопления", - сообщили в пресс-службе.
Проблемы с газоснабжением Знаменского, Тевризского и Тарского районов должно решить строительство магистрального газопровода на север региона. Строительство ведется совместно с компанией "Газпром" и должно обеспечить бесперебойную подачу газа в дома жителей.
"Компания "Газпром" продолжает строительство газовой инфраструктуры для северных территорий Омской области. Потребителям этих районов не придётся больше испытывать таких неудобств с переводом на альтернативные виды топлива. Но так как стройка ещё идёт, необходимо предусмотреть в бюджете финансирование компенсаций ещё на один отопительный сезон. Единовременные выплаты должны учитывать индексацию", - сообщил губернатор.
Газификацию Большереченского, Тарского, Знаменского, Тевризского районов планируется выполнить до конца 2025 года.
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Омская областьОмская областьТарский районТевризский районВиталий ХоценкоГазпром
 
 
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