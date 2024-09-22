https://ria.ru/20240922/kursk-1974058837.html

Волонтер: жители Курской области готовы были до конца защищать свои дома

Волонтер: жители Курской области готовы были до конца защищать свои дома - РИА Новости, 22.09.2024

Волонтер: жители Курской области готовы были до конца защищать свои дома

Мужчины из числа жителей Курской области отказывались эвакуироваться и готовы были самоотверженно защищать свои дома от ВСУ, напавших на регион, заявил РИА... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:14

2024-09-22T07:14

2024-09-22T08:13

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

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КУРСК, 22 сен — РИА Новости. Мужчины из числа жителей Курской области отказывались эвакуироваться и готовы были самоотверженно защищать свои дома от ВСУ, напавших на регион, заявил РИА Новости руководитель гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта Никита Киосев. "Впечатляло, что мужское население, мужчины местные, <...> они все очень по-боевому (настроены. — Прим. ред.). В формате: дайте нам оружие, мы будем биться, зачем нам уезжать? То есть такой настрой, серьезный", — рассказал он. По его словам, люди чаще всего переживали из-за оставленного скота. В основном, по словам Киосева, отказывались эвакуироваться пожилые люди, однако волонтеры убеждали их и вывозили в безопасное место. Он также рассказал, что они с командой начали эвакуировать людей с первых же дней нападения ВСУ в Курскую область. Подразделения ВСУ шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка.Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974053205.html

https://ria.ru/20240922/vsu-1974053913.html

курская область

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курская область, россия, вооруженные силы украины