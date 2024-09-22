https://ria.ru/20240922/krym-1974122573.html
"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте
"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 22.09.2024
"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте
Все мировое сообщество считает отказ Украины от Крыма необходимым для завершения конфликта, заявил львовский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T18:08
2024-09-22T18:08
2024-09-22T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
дмитрий песков
мид польши
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147871/79/1478717955_0:44:3080:1777_1920x0_80_0_0_1aaf7dc7faef6980b315506f705f7281.jpg
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Все мировое сообщество считает отказ Украины от Крыма необходимым для завершения конфликта, заявил львовский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA.Так он отреагировал на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать полуостров под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе."Все то, что мы по Крыму услышали от Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, потому что мировое видение выхода из конфликта базируется на формуле "минус Крым", — сказал Дроздов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею польского министра абсурдной. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".В пятницу Сикорский отказался от своих слов о полуострове, назвав их гипотетическими.
https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html
https://ria.ru/20240922/ssha-1974100518.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147871/79/1478717955_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_5ee12b92c29457e6c6ec5ed362a1a5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, мид польши, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, МИД Польши, ООН
"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте
Журналист Дроздов: все в мире считают отказ Киева от Крыма нужным для мира