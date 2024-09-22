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"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 22.09.2024 (обновлено: 22:52 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/krym-1974122573.html
"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте
"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 22.09.2024
"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте
Все мировое сообщество считает отказ Украины от Крыма необходимым для завершения конфликта, заявил львовский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T18:08
2024-09-22T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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дмитрий песков
мид польши
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Все мировое сообщество считает отказ Украины от Крыма необходимым для завершения конфликта, заявил львовский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA.Так он отреагировал на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать полуостров под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе."Все то, что мы по Крыму услышали от Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, потому что мировое видение выхода из конфликта базируется на формуле "минус Крым", — сказал Дроздов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею польского министра абсурдной. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".В пятницу Сикорский отказался от своих слов о полуострове, назвав их гипотетическими.
https://ria.ru/20240922/zelenskiy-1974109232.html
https://ria.ru/20240922/ssha-1974100518.html
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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, мид польши, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, МИД Польши, ООН
"Минус Крым": на Украине сделали неожиданное заявление о конфликте

Журналист Дроздов: все в мире считают отказ Киева от Крыма нужным для мира

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Порт Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Все мировое сообщество считает отказ Украины от Крыма необходимым для завершения конфликта, заявил львовский журналист Остап Дроздов в эфире телеканала NTA.
Так он отреагировал на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского передать полуостров под мандат ООН и через 20 лет провести референдум о его статусе.
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"Все то, что мы по Крыму услышали от Радослава Сикорского, мы это будем слышать ото всех и всюду, потому что мировое видение выхода из конфликта базируется на формуле "минус Крым", — сказал Дроздов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею польского министра абсурдной. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма окончательно закрыт.
Идею Сикорского оценили и в Киеве. Так, украинский МИД в своем Telegram-канале написал, что территориальная целостность страны "не может быть предметом для обсуждения".
В пятницу Сикорский отказался от своих слов о полуострове, назвав их гипотетическими.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковМИД ПольшиООН
 
 
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