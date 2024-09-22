https://ria.ru/20240922/krokus-1974101443.html

"У Бога нет мертвых". В РПЦ молятся за погибших при теракте в "Крокусе"

"У Бога нет мертвых". В РПЦ молятся за погибших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 22.09.2024

"У Бога нет мертвых". В РПЦ молятся за погибших при теракте в "Крокусе"

В Русской церкви молятся за погибших в теракте в "Крокусе" и знают, что у Бога нет мертвых, все живые, рассказал РИА Новости архиепископ Одинцовский и... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:39

2024-09-22T14:39

2024-09-22T14:40

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

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крокус сити холл

религия

происшествия

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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен - РИА Новости. В Русской церкви молятся за погибших в теракте в "Крокусе" и знают, что у Бога нет мертвых, все живые, рассказал РИА Новости архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. "Полгода назад случилась страшная трагедия на земле Красногорской - "Крокус сити", террористический акт - злодеяние, которое вопиет к Богу. Мы сегодня возносим молитвы о всех, кто ушли безвременно в вечную жизнь", - сказал архиепископ Фома. Он отметил, что у Бога все живы. "Мы верим, что у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Земная Церковь молится за них (погибших в "Крокусе" - ред.) и мы верим, что Господь их бессмертные души вселит в свои селения, где нет ни печали, ни воздыхания, но бесконечная жизнь. Пусть Господь хранит землю нашу русскую, Отечество наше, и пусть каждому из нас дарует Господь тишину духа и мысли", - заключил собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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Люди у стихийного мемориала жертвам теракта в "Крокус сити холле" Люди несут цветы и свечи к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" в память о жертвах теракта. 2024-09-22T14:39 true PT0M07S

Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" в Никольском соборе Красногорска Панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" прошла в Никольском соборе в Красногорске 2024-09-22T14:39 true PT0M38S

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Ольга Фомченкова

красногорск, москва, россия, крокус, крокус сити холл, религия, происшествия