https://ria.ru/20240922/khod-1974107647.html

В Подмосковье завершился Елизаветинский крестный ход

В Подмосковье завершился Елизаветинский крестный ход - РИА Новости, 22.09.2024

В Подмосковье завершился Елизаветинский крестный ход

XIII Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, завершился в Подмосковье,... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T15:41

2024-09-22T15:41

2024-09-22T16:32

религия

россия

германия

москва

елизавета федоровна

александр i

николай i

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974108388_0:204:3278:2048_1920x0_80_0_0_84a4607529351f0f1fc05224219b9d34.jpg

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен – РИА Новости. XIII Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, завершился в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Участники крестного хода проследовали из храма Ильи Пророка в селе Ильинском в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово, где состоялся молебен святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне, а также молебен о Святой Руси. По предварительным данным организаторов, в крестном ходе приняли участие порядка пяти тысяч человек. "Сегодня (в Русской церкви празднуют - ред.) день святых Иоакима и Анны - родителей Пресвятой Богородицы, которых мы очень почитаем за их благочестие и стремление иметь детей. Давайте тоже будем такими же, будем рожать детей и просить Господа, чтобы он дал нам их как можно больше. Это чудесный урок их жизни (святых Иоакима и Анны- ред.), который нам нужно воспринять", - сказала по завершении крестного хода председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. Также Громова призвала сограждан доверять Богу и быть счастливыми "в своей семье, на родной земле". "Давайте мы постараемся действовать так же, как действовали многие поколения наших предков. Давайте верить в Бога, доверять Господу, доверять своей власти. Давайте мы не будем сеять смуту, будем жить в мире и любви друг с другом и теми обстоятельствами, которые нам Господь даёт. И только такой путь приведёт нас к покою, миру, благополучию - и неважно более богато или менее богато мы будем жить, главное, чтобы мы были счастливы в своей семье, на родной земле, со своими детьми. Я вам всем этого желаю. Помогай вам, Господь", - заключила представитель фонда. В этом году крестный ход приурочен к памятным датам: 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой Княгини Елисаветы Феодоровны, 140-летию венчания великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, 150-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, 160-летию Императорского имения "Ильинское-Усово". Маршрут крестного хода пролег мимо трех исторических зданий на территории Императорской усадьбы "Ильинское-Усово", в котором проживала великая княгиня: Родильного приюта в Ильинском, где сейчас располагается "Музей материнства и младенчества", здания лазарета, где оборудован "Музей августейших владельцев имения Ильинское-Усово, покровителей Российского общества Красного Креста", и школы императрицы Марии Александровны в Усово, где открыт "Музей школы и детства". Три музея стали частью федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут". По данным сайта "Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества" (ЕСПО), национальный туристический проект "Императорский Маршрут" включает не только места памяти представителей Императорского Дома Романовых, но и места их пребывания (официальных визитов, посещений и паломничеств). Цель проекта "Императорский маршрут" — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления Династии Романовых. По данным на сайте, проект стартовал в 2018 году, а сейчас проект реализуют совместно с 31 субъектом Российской Федерации и Минэкономразвития России. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание Фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.

https://ria.ru/20240921/pamyatnik-1973998247.html

россия

германия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елизаветинский крестный ход в Подмосковье Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, проходит в Подмосковье. 2024-09-22T15:41 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, германия, москва, елизавета федоровна, александр i, николай i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), русская православная церковь