https://ria.ru/20240922/khezbollakh-1974055124.html

"Хезболлах" атаковало военную авиабазу на севере Израиля, пишут СМИ

"Хезболлах" атаковало военную авиабазу на севере Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2024

"Хезболлах" атаковало военную авиабазу на севере Израиля, пишут СМИ

Ливанское движение "Хезболлах" атаковало авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля, что является самой дальней атакованной движением целью в Израиле с момента... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T04:15

2024-09-22T04:15

2024-09-22T04:15

в мире

израиль

ливан

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" атаковало авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля, что является самой дальней атакованной движением целью в Израиле с момента эскалации конфликта в октября 2023 года и первым запуском ракет в этом направлении, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения. "Хезболлах" выступило с заявлением, в котором взяло на себя ответственность за атаку на авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы... Это первый случай, когда "Хезболлах" запустила ракеты в сторону этого района", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что это самая дальняя атакованная точка с момента эскалации конфликта с Израилем с октября 2023 года. В заявлении "Хезболлы" говорится, что это является ответом на нападения на различные регионы и области Ливана и гибель мирных жителей. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240921/udar-1974024058.html

https://ria.ru/20240921/politico-1973944880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане