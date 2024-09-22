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"Хезболлах" атаковало военную авиабазу на севере Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2024
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04:15 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/khezbollakh-1974055124.html
"Хезболлах" атаковало военную авиабазу на севере Израиля, пишут СМИ
"Хезболлах" атаковало военную авиабазу на севере Израиля, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2024
"Хезболлах" атаковало военную авиабазу на севере Израиля, пишут СМИ
Ливанское движение "Хезболлах" атаковало авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля, что является самой дальней атакованной движением целью в Израиле с момента... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T04:15
2024-09-22T04:15
в мире
израиль
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" атаковало авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля, что является самой дальней атакованной движением целью в Израиле с момента эскалации конфликта в октября 2023 года и первым запуском ракет в этом направлении, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения. "Хезболлах" выступило с заявлением, в котором взяло на себя ответственность за атаку на авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы... Это первый случай, когда "Хезболлах" запустила ракеты в сторону этого района", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что это самая дальняя атакованная точка с момента эскалации конфликта с Израилем с октября 2023 года. В заявлении "Хезболлы" говорится, что это является ответом на нападения на различные регионы и области Ливана и гибель мирных жителей. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240921/udar-1974024058.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
"Хезболлах" атаковало военную авиабазу на севере Израиля, пишут СМИ

Al Jazeera: "Хезболлах" атаковало авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболлах". Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" атаковало авиабазу Рамат-Давид на севере Израиля, что является самой дальней атакованной движением целью в Израиле с момента эскалации конфликта в октября 2023 года и первым запуском ракет в этом направлении, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения.
"Хезболлах" выступило с заявлением, в котором взяло на себя ответственность за атаку на авиабазу Рамат-Давид к востоку от Хайфы... Это первый случай, когда "Хезболлах" запустила ракеты в сторону этого района", - говорится в сообщении телеканала.
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Армия Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане
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Отмечается, что это самая дальняя атакованная точка с момента эскалации конфликта с Израилем с октября 2023 года.
В заявлении "Хезболлы" говорится, что это является ответом на нападения на различные регионы и области Ливана и гибель мирных жителей.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. В числе пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах", власти Ливана и Иран возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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