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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, вероятно, он произошел за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T03:09

2024-09-22T03:09

2024-09-22T03:15

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, вероятно, он произошел за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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