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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.09.2024
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03:09 22.09.2024 (обновлено: 03:15 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/kharkov-1974052767.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 22.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, вероятно, он произошел за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T03:09
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харьков
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вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, вероятно, он произошел за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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харьков, украина, вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины
Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Взрыв был слышен в Харькове на фоне воздушной тревоги, вероятно, он произошел за пределами города, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
ХарьковУкраинаВооруженные силы РФВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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