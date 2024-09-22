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"Катастрофа, которой не было". Одна из загадок человечества раскрыта - РИА Новости, 22.09.2024
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Наука
 
08:00 22.09.2024 (обновлено: 08:03 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/katastrofa-1973831821.html
"Катастрофа, которой не было". Одна из загадок человечества раскрыта
"Катастрофа, которой не было". Одна из загадок человечества раскрыта - РИА Новости, 22.09.2024
"Катастрофа, которой не было". Одна из загадок человечества раскрыта
До недавнего времени никто не сомневался, что народ, населявший знаменитый остров Пасхи, постигла злая участь. Процветающий клочок земли быстро превратился в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T08:00
2024-09-22T08:03
наука
дания
австралия
швейцария
копенгагенский университет
колумбийский университет
наука
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Никита Бизин. До недавнего времени никто не сомневался, что народ, населявший знаменитый остров Пасхи, постигла злая участь. Процветающий клочок земли быстро превратился в выжженную гражданской войной пустыню. Однако ученые выяснили: на самом деле все было не так.Массовое самоубийствоРапануи — "пуп мира", как называют его местные — вызывает у исследователей не меньше вопросов, чем пирамиды майя или Стоунхендж. Даже визитная карточка острова— каменные истуканы моаи — до сих пор предмет споров и дискуссий.Что уж говорить о здешней древней цивилизации. Непонятно, кто, когда, а главное, как сумел добраться до Рапануи — ведь для этого надо было преодолеть огромные расстояния. Например, до соседнего Питкерна — целых две тысячи километров, а до материка — на полторы тысячи больше.До недавнего времени считалось, что Рапануи заселили полинезийцы, прибывшие с запада приблизительно в IX-XII столетиях. Остров тогда покрывали густые пальмовые леса и недостатка в продовольствии не было.Но постепенно популяция росла и к XVII веку достигла невероятных размеров для столь маленькой территории — 15 тысяч человек. Разумеется, потребности населения тоже увеличились. Кладовая ресурсов постепенно скудела. Рапануйцы переживали не лучшие дни: голод, внутриплеменные стычки, случаи каннибализма. И как результат — демографический и культурный крах. В научном сообществе эта теория называется "экоцид", или экологическое самоубийство.Она объясняет, почему причаливший к этим берегам в пасхальное воскресенье 1722-го голландский путешественник Якоб Роггевен увидел депрессивный пустынный пейзаж вместо пальмовых кущ. А аборигенов насчитал не более трех тысяч.Однако новое исследование международной команды ученых из университетов Дании, Австралии, Швейцарии и США бросило вызов привычному взгляду на судьбу цивилизации Рапануи."Мы можем у них поучиться"Генетик Копенгагенского университета Виктор Морено-Майар вместе с коллегами взялся изучить останки 15 аборигенов, живших приблизительно в 1670-1950 годах.Ученые ожидали найти какие-либо следы коллапса популяции — например, внезапное падение генетического разнообразия. Удивительно, но биоматериал не содержал ничего подобного."Напротив, наш анализ показал стабильный рост популяции начиная с XIII века и до контакта с европейцами. Это &lt;…&gt; напрямую противоречит идее резкого сокращения населения", — говорит соавтор проекта научный сотрудник факультета биологии и медицины Лозаннского университета Барбара Соуза да Мота.Выводы команды Морено-Майара полностью согласуются с теми, что несколькими месяцами ранее сделал сотрудник Колумбийского университета палеоэколог Дилан Дэйвис. Он и его коллеги составили карту рапануйских каменистых садов — при таком сельскохозяйственном методе почва перемешивается вместе с валунами. Как результат, влага и питательные вещества сохраняются гораздо дольше и урожай бывает обильнее.Ранее считалось, что площадь каменистых садов достигала 21 квадратного километра (примерно 12 процентов от площади острова). Именно столько требовалось, чтобы прокормить 15 тысяч человек.Однако Дейвис установил: угодья охватывали лишь 0,76 квадратного километра. Урожай с таких площадей собирали небольшой. Но его вполне хватало, чтобы прокормить две-три тысячи аборигенов — именно столько голландец Роггевен насчитал в 1722-м."Рапануйцам удалось выжить в одном из самых отдаленных мест на Земле. И сделали они это достаточно успешно, — констатировал Дилан Дейвис. — Мы можем кое-чему у них поучиться, по крайней мере по части управления ограниченными ресурсами".На маленьком плотуНынешнее исследование проливает свет на еще одно темное пятно, которое не давало историкам и археологам спокойно спать. Путешествовали ли аборигены острова Пасхи по океану? Ходили ли в гости к своим восточным соседям?Теоретически такое возможно. Во времена расцвета Рапануи, когда кругом бушевал густой лес, можно было без особого труда соорудить плот или лодку. Практически это доказал в 1950-х норвежский археолог и путешественник Тур Хейердал —построил плавсредство из пальмовых стволов и на нем добрался до побережья Южной Америки.Однако уже в XXI веке специалисты, основываясь на анализе ДНК древних полинезийцев, отвергли гипотезу о "хождении за море". Генетик Морено-Майар решил поступить чисто по-научному — увеличил репрезентативную выборку. И статистика заиграла совсем иначе.Путем генерации генома он установил: приблизительно у десяти процентов генофонда Рапануи — коренное американское происхождение. Но что еще важнее, ученый сделал вывод о том, что обе популяции встречались до прибытия европейцев на остров и в Америку."Такое распределение, — заключил Морено-Майар, — согласуется с версией о межэтническом контакте. Скорее всего, произошел он между XIII и XV веками. Хотя с точностью сказать, где именно, пока невозможно".И действительно, в записках испанского мореплавателя XVI столетия Педро Сармьенто де Гамбоа есть рассказы индейцев о могущественном флоте правителя инков Тупака Юпанки. Некогда на нем владыка отправился к далеким островам.В свою очередь, у рапануйцев есть легенда о заморском вожде по имени… Тупа, который однажды нанес на остров дружеский визит. Так что, кто к кому ходил в гости, ученым еще предстоит выяснить.
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Никита Бизин
Никита Бизин
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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дания, австралия, швейцария, копенгагенский университет, колумбийский университет, наука
Наука, Дания, Австралия, Швейцария, Копенгагенский университет, Колумбийский университет, Наука
"Катастрофа, которой не было". Одна из загадок человечества раскрыта

Ученые выяснили, как погибла цивилизация острова Пасхи

© Fotolia / vladimir krupenkinОстров Пасхи
Остров Пасхи - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Fotolia / vladimir krupenkin
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Никита Бизин. До недавнего времени никто не сомневался, что народ, населявший знаменитый остров Пасхи, постигла злая участь. Процветающий клочок земли быстро превратился в выжженную гражданской войной пустыню. Однако ученые выяснили: на самом деле все было не так.

Массовое самоубийство

Рапануи — "пуп мира", как называют его местные — вызывает у исследователей не меньше вопросов, чем пирамиды майя или Стоунхендж. Даже визитная карточка острова— каменные истуканы моаи — до сих пор предмет споров и дискуссий.
Что уж говорить о здешней древней цивилизации. Непонятно, кто, когда, а главное, как сумел добраться до Рапануи — ведь для этого надо было преодолеть огромные расстояния. Например, до соседнего Питкерна — целых две тысячи километров, а до материка — на полторы тысячи больше.
До недавнего времени считалось, что Рапануи заселили полинезийцы, прибывшие с запада приблизительно в IX-XII столетиях. Остров тогда покрывали густые пальмовые леса и недостатка в продовольствии не было.
Но постепенно популяция росла и к XVII веку достигла невероятных размеров для столь маленькой территории — 15 тысяч человек. Разумеется, потребности населения тоже увеличились.
Кладовая ресурсов постепенно скудела. Рапануйцы переживали не лучшие дни: голод, внутриплеменные стычки, случаи каннибализма. И как результат — демографический и культурный крах. В научном сообществе эта теория называется "экоцид", или экологическое самоубийство.
© Фото : Dale Simpson, Jr.Истуканы моаи, чьей постройкой, как выяснили ученые, занималась специальная каста скульпторов
Истуканы-моаи, чьей постройкой, как выяснили ученые, занималась специальная каста скульпторов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Dale Simpson, Jr.
Истуканы моаи, чьей постройкой, как выяснили ученые, занималась специальная каста скульпторов
Она объясняет, почему причаливший к этим берегам в пасхальное воскресенье 1722-го голландский путешественник Якоб Роггевен увидел депрессивный пустынный пейзаж вместо пальмовых кущ. А аборигенов насчитал не более трех тысяч.
Однако новое исследование международной команды ученых из университетов Дании, Австралии, Швейцарии и США бросило вызов привычному взгляду на судьбу цивилизации Рапануи.

"Мы можем у них поучиться"

Генетик Копенгагенского университета Виктор Морено-Майар вместе с коллегами взялся изучить останки 15 аборигенов, живших приблизительно в 1670-1950 годах.
Ученые ожидали найти какие-либо следы коллапса популяции — например, внезапное падение генетического разнообразия. Удивительно, но биоматериал не содержал ничего подобного.
"Напротив, наш анализ показал стабильный рост популяции начиная с XIII века и до контакта с европейцами. Это <…> напрямую противоречит идее резкого сокращения населения", — говорит соавтор проекта научный сотрудник факультета биологии и медицины Лозаннского университета Барбара Соуза да Мота.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Yarr65Карта миграций в районе островов Тихого океана
Карта миграций в районе островов Тихого океана - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Yarr65
Карта миграций в районе островов Тихого океана
Выводы команды Морено-Майара полностью согласуются с теми, что несколькими месяцами ранее сделал сотрудник Колумбийского университета палеоэколог Дилан Дэйвис. Он и его коллеги составили карту рапануйских каменистых садов — при таком сельскохозяйственном методе почва перемешивается вместе с валунами. Как результат, влага и питательные вещества сохраняются гораздо дольше и урожай бывает обильнее.
Ранее считалось, что площадь каменистых садов достигала 21 квадратного километра (примерно 12 процентов от площади острова). Именно столько требовалось, чтобы прокормить 15 тысяч человек.
Однако Дейвис установил: угодья охватывали лишь 0,76 квадратного километра. Урожай с таких площадей собирали небольшой. Но его вполне хватало, чтобы прокормить две-три тысячи аборигенов — именно столько голландец Роггевен насчитал в 1722-м.
"Рапануйцам удалось выжить в одном из самых отдаленных мест на Земле. И сделали они это достаточно успешно, — констатировал Дилан Дейвис. — Мы можем кое-чему у них поучиться, по крайней мере по части управления ограниченными ресурсами".

На маленьком плоту

Нынешнее исследование проливает свет на еще одно темное пятно, которое не давало историкам и археологам спокойно спать. Путешествовали ли аборигены острова Пасхи по океану? Ходили ли в гости к своим восточным соседям?
© AP Photo / Michel LipchitzЗнаменитый норвежский путешественник и ученый-антрополог Тур Хейердал
Знаменитый норвежский путешественник и ученый-антрополог Тур Хейердал - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Michel Lipchitz
Знаменитый норвежский путешественник и ученый-антрополог Тур Хейердал
Теоретически такое возможно. Во времена расцвета Рапануи, когда кругом бушевал густой лес, можно было без особого труда соорудить плот или лодку. Практически это доказал в 1950-х норвежский археолог и путешественник Тур Хейердал —построил плавсредство из пальмовых стволов и на нем добрался до побережья Южной Америки.
Однако уже в XXI веке специалисты, основываясь на анализе ДНК древних полинезийцев, отвергли гипотезу о "хождении за море". Генетик Морено-Майар решил поступить чисто по-научному — увеличил репрезентативную выборку. И статистика заиграла совсем иначе.
Путем генерации генома он установил: приблизительно у десяти процентов генофонда Рапануи — коренное американское происхождение. Но что еще важнее, ученый сделал вывод о том, что обе популяции встречались до прибытия европейцев на остров и в Америку.
© AP Photo / Karel NavarroМужчина, одетый в традиционный костюм индейцев племени Инка
Мужчина, одетый в традиционный костюм индейцев племени Инка - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Karel Navarro
Мужчина, одетый в традиционный костюм индейцев племени Инка
"Такое распределение, — заключил Морено-Майар, — согласуется с версией о межэтническом контакте. Скорее всего, произошел он между XIII и XV веками. Хотя с точностью сказать, где именно, пока невозможно".
И действительно, в записках испанского мореплавателя XVI столетия Педро Сармьенто де Гамбоа есть рассказы индейцев о могущественном флоте правителя инков Тупака Юпанки. Некогда на нем владыка отправился к далеким островам.
В свою очередь, у рапануйцев есть легенда о заморском вожде по имени… Тупа, который однажды нанес на остров дружеский визит. Так что, кто к кому ходил в гости, ученым еще предстоит выяснить.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
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