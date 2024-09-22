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По Израилю ночью выпустили 150 снарядов и ракет, заявил ЦАХАЛ

По Израилю ночью выпустили 150 снарядов и ракет, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 22.09.2024

По Израилю ночью выпустили 150 снарядов и ракет, заявил ЦАХАЛ

Порядка 150 снарядов, крылатых ракет и беспилотников были выпущены по Израилю за ночь и первую половину воскресенья, многоуровневая система ПВО... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:32

2024-09-22T14:32

2024-09-22T14:32

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Порядка 150 снарядов, крылатых ракет и беспилотников были выпущены по Израилю за ночь и первую половину воскресенья, многоуровневая система ПВО продемонстрировала высокий процент перехватов, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В течение ночи и утренние часы около 150 снарядов, крылатых ракет и беспилотников были запущены в сторону израильской территории, большинство из них были нацелены на север Израиля. Благодаря высоким показателям перехватов многоуровневой системы ПВО, был предотвращен значительный ущерб в тылу. Зафиксировано небольшое количество попаданий и случаев падения обломков от ракет-перехватчиков", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье ливанское шиитское движение "Хезболлах" осуществило несколько волн массированных атак по северным регионам Израиля. Об атаках на еврейское государство заявили также шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления". Вопреки заявлениям этих групп об ударах по израильским военным объектам, падения ракет были зафиксированы в жилых районах израильских северных населенных пунктах. Сообщалось о нескольких пострадавших в одном из пригородов Хайфы, прямых попаданиях в дома и сгоревших в результате обстрелов автомобилях. Одна из ракет попала в молочную ферму на севере Израиля, в результате чего, по данным СМИ, погибли более десяти коров. Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий. Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю. В пятницу ВВС Израиля нанесли прицельный авиаудар по пригороду Бейрута и ликвидировали 16 высокопоставленных командиров "Хезболлах", включая третьего номера в нынешней военно-политической иерархии движения - руководителя командования спецопераций и командующего элитным подразделением Радван Ибрагима Акиля. Несколькими днями ранее в Ливане была проведена беспрецедентная операция с дистанционным подрывом тысяч устройств связи, которые были в использовании среди бойцов "Хезболлах". По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, ирак, хезболла, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане