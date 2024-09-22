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Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю - РИА Новости, 22.09.2024
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10:27 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/izrail-1974071336.html
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю - РИА Новости, 22.09.2024
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю
Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что в воскресенье утром атаковали ракетами и беспилотниками цели в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:27
2024-09-22T10:27
в мире
ирак
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
детонация сотен пейджеров в ливане
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что в воскресенье утром атаковали ракетами и беспилотниками цели в Израиле. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали в воскресенье утром при помощи беспилотников жизненно важную цель на оккупированных территориях", - говорится в заявлении формирований. Группировки также сообщили, что атаковали ракетами цели на севере Израиля и беспилотниками на юге.
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в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ирак, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю

Шиитские группировки в Ираке заявили об ударах ракетами и БПЛА по Израилю

© РИА Новости / Борис Вдовенко | Перейти в медиабанкБойцы-шииты в Ираке
Бойцы-шииты в Ираке - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Борис Вдовенко
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Бойцы-шииты в Ираке. Архивное фото
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что в воскресенье утром атаковали ракетами и беспилотниками цели в Израиле.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории.
«
"Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали в воскресенье утром при помощи беспилотников жизненно важную цель на оккупированных территориях", - говорится в заявлении формирований.
Группировки также сообщили, что атаковали ракетами цели на севере Израиля и беспилотниками на юге.
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В миреИракИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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