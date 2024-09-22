https://ria.ru/20240922/izrail-1974071336.html
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю - РИА Новости, 22.09.2024
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю
Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что в воскресенье утром атаковали ракетами и беспилотниками цели в... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T10:27
2024-09-22T10:27
2024-09-22T10:27
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что в воскресенье утром атаковали ракетами и беспилотниками цели в Израиле. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали в воскресенье утром при помощи беспилотников жизненно важную цель на оккупированных территориях", - говорится в заявлении формирований. Группировки также сообщили, что атаковали ракетами цели на севере Израиля и беспилотниками на юге.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ирак, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю
Шиитские группировки в Ираке заявили об ударах ракетами и БПЛА по Израилю