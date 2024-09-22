https://ria.ru/20240922/izrail-1974071336.html

Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю

Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю - РИА Новости, 22.09.2024

Шиитские группировки в Ираке заявили об атаках по Израилю

Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что в воскресенье утром атаковали ракетами и беспилотниками цели в... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T10:27

2024-09-22T10:27

2024-09-22T10:27

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ирак

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

детонация сотен пейджеров в ливане

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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Шиитские вооруженные группировки в Ираке в составе "Исламского сопротивления" заявили, что в воскресенье утром атаковали ракетами и беспилотниками цели в Израиле. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории. "Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали в воскресенье утром при помощи беспилотников жизненно важную цель на оккупированных территориях", - говорится в заявлении формирований. Группировки также сообщили, что атаковали ракетами цели на севере Израиля и беспилотниками на юге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ирак, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, детонация сотен пейджеров в ливане