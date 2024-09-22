https://ria.ru/20240922/izrail-1974055836.html

ВС Израиля сообщили о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака

ВС Израиля сообщили о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака - РИА Новости, 22.09.2024

ВС Израиля сообщили о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T04:56

2024-09-22T04:56

2024-09-22T04:58

в мире

израиль

ирак

голанские высоты

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории."После сирен, прозвучавших недавно в районе южных Голанских высот, несколько подозрительных воздушных целей приблизились к Израилю со стороны Ирака. Цели были перехвачены, о пострадавших не сообщалось. Цели не пересекали территорию Израиля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240922/khezbollakh-1974055124.html

израиль

ирак

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в мире, израиль, ирак, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году