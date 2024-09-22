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ВС Израиля сообщили о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака - РИА Новости, 22.09.2024
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04:56 22.09.2024 (обновлено: 04:58 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/izrail-1974055836.html
ВС Израиля сообщили о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака
ВС Израиля сообщили о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака - РИА Новости, 22.09.2024
ВС Израиля сообщили о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T04:56
2024-09-22T04:58
в мире
израиль
ирак
голанские высоты
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории."После сирен, прозвучавших недавно в районе южных Голанских высот, несколько подозрительных воздушных целей приблизились к Израилю со стороны Ирака. Цели были перехвачены, о пострадавших не сообщалось. Цели не пересекали территорию Израиля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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в мире, израиль, ирак, голанские высоты, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ирак, Голанские высоты, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВС Израиля сообщили о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака

ЦАХАЛ заявил о перехвате нескольких воздушных целей со стороны Ирака

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о приближении подозрительных воздушных целей со стороны Ирака, они были перехвачены, не достигнув израильской территории.
"После сирен, прозвучавших недавно в районе южных Голанских высот, несколько подозрительных воздушных целей приблизились к Израилю со стороны Ирака. Цели были перехвачены, о пострадавших не сообщалось. Цели не пересекали территорию Израиля", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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В миреИзраильИракГоланские высотыОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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