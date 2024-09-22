https://ria.ru/20240922/israel-1974140251.html

Израиль проверит данные о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Израиль проверит данные о возможной ликвидации лидера ХАМАС - РИА Новости, 22.09.2024

Израиль проверит данные о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Информацию о возможной ликвидации главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара проверяют в израильской системе безопасности, он считается... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T23:00

2024-09-22T23:00

2024-09-22T23:00

в мире

израиль

яхья синвар

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сен - РИА Новости. Информацию о возможной ликвидации главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара проверяют в израильской системе безопасности, он считается главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года, сообщила в воскресенье израильская государственная телерадиокомпания Kan без ссылок на источники. "Израиль проверяет, был ли лидер ХАМАС Яхья Синвар убит в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Никаких достоверных данных, подтверждающих такую информацию, нет, и в органах безопасности существует спор относительно того, был ли он просто в очередной раз отрезан от связи или действительно ликвидирован", - сообщила радиостанция. В свою очередь, 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на свои источники в системе безопасности сообщил, что это "необоснованные надежды".

https://ria.ru/20240922/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, яхья синвар, хамас