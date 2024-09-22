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На востоке Ирана прогремел взрыв газа в шахте, есть погибшие
На востоке Ирана прогремел взрыв газа в шахте, есть погибшие - РИА Новости, 22.09.2024
На востоке Ирана прогремел взрыв газа в шахте, есть погибшие
По меньшей мере 13 человек погибли, 12 пострадали в результате взрыва газа в шахте на востоке Ирана, передает иранское государственное агентство Mehr. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:37
2024-09-22T07:37
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, 12 пострадали в результате взрыва газа в шахте на востоке Ирана, передает иранское государственное агентство Mehr."По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в иранской провинции Южный Хорасан", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что 12 человек также пострадали в результате взрыва. На месте происшествия проводится спасательная операция.
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иран, происшествия, в мире
Иран, Происшествия, В мире
На востоке Ирана прогремел взрыв газа в шахте, есть погибшие
СМИ: минимум 13 человек погибли в результате взрыва газа в шахте в Иране
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, 12 пострадали в результате взрыва газа в шахте на востоке Ирана, передает иранское государственное агентство Mehr.
"По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в иранской провинции Южный Хорасан", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что 12 человек также пострадали в результате взрыва. На месте происшествия проводится спасательная операция.