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На востоке Ирана прогремел взрыв газа в шахте, есть погибшие

На востоке Ирана прогремел взрыв газа в шахте, есть погибшие - РИА Новости, 22.09.2024

На востоке Ирана прогремел взрыв газа в шахте, есть погибшие

По меньшей мере 13 человек погибли, 12 пострадали в результате взрыва газа в шахте на востоке Ирана, передает иранское государственное агентство Mehr. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:37

2024-09-22T07:37

2024-09-22T08:11

иран

происшествия

в мире

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек погибли, 12 пострадали в результате взрыва газа в шахте на востоке Ирана, передает иранское государственное агентство Mehr."По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва газа на угольной шахте в иранской провинции Южный Хорасан", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что 12 человек также пострадали в результате взрыва. На месте происшествия проводится спасательная операция.

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иран, происшествия, в мире