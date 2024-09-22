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Великобритания прекратила финансирование институтов Конфуция в стране - РИА Новости, 22.09.2024
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00:12 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/instituty-1974045714.html
Великобритания прекратила финансирование институтов Конфуция в стране
Великобритания прекратила финансирование институтов Конфуция в стране - РИА Новости, 22.09.2024
Великобритания прекратила финансирование институтов Конфуция в стране
Правительство Великобритании полностью прекратило государственное финансирование спонсируемых Китаем институтов Конфуция в стране на фоне беспокойства о... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T00:12
2024-09-22T00:12
в мире
великобритания
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство Великобритании полностью прекратило государственное финансирование спонсируемых Китаем институтов Конфуция в стране на фоне беспокойства о возможном китайским влиянии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британское министерство образования. Весной 2023 года издание Financial Times со ссылкой на заявление пресс-службы британского правительства сообщило о решении властей отказаться от прежних планов закрыть институты Конфуция, несмотря на предвыборное обещание экс-премьера Риши Сунака остановить работу этих центров. Издание приводило слова представителя офиса премьера, заявлявшего, что принимаются меры по прекращению любого государственного финансирования институтов Конфуция в Великобритании, но закрывать их пока что чрезмерно. "Меры по приостановке субсидирования (институтов Конфуция - ред.) теперь завершены, что означает, что институты Конфуция больше не получают финансирование от правительства Великобритании", - пишет газета. Как отмечает Telegraph, сейчас на территории страны действует 30 институтов Конфуция. Газета добавляет, что по-прежнему остается открытым вопрос, стоит ли закрыть эти образовательные центры на фоне растущего беспокойства из-за китайского влияния на британские университеты. Как заявил газете канцлер Оксфордского университета и бывший губернатор Гонконга Крис Паттен, у Великобритании якобы есть свидетельства того, что некоторые из институтов Конфуция пытаются влиять на происходящее в университетах. Тем не менее он не уточнил, каким именно способом. Институты Конфуция – сеть международных культурно-образовательных центров по распространению культуры Китая.
https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html
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в мире, великобритания, китай, риши сунак, оксфордский университет, гонконг
В мире, Великобритания, Китай, Риши Сунак, Оксфордский университет, Гонконг
Великобритания прекратила финансирование институтов Конфуция в стране

Великобритания полностью прекратила финансирование институтов Конфуция в стране

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Правительство Великобритании полностью прекратило государственное финансирование спонсируемых Китаем институтов Конфуция в стране на фоне беспокойства о возможном китайским влиянии, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британское министерство образования.
Весной 2023 года издание Financial Times со ссылкой на заявление пресс-службы британского правительства сообщило о решении властей отказаться от прежних планов закрыть институты Конфуция, несмотря на предвыборное обещание экс-премьера Риши Сунака остановить работу этих центров. Издание приводило слова представителя офиса премьера, заявлявшего, что принимаются меры по прекращению любого государственного финансирования институтов Конфуция в Великобритании, но закрывать их пока что чрезмерно.
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"Меры по приостановке субсидирования (институтов Конфуция - ред.) теперь завершены, что означает, что институты Конфуция больше не получают финансирование от правительства Великобритании", - пишет газета.
Как отмечает Telegraph, сейчас на территории страны действует 30 институтов Конфуция. Газета добавляет, что по-прежнему остается открытым вопрос, стоит ли закрыть эти образовательные центры на фоне растущего беспокойства из-за китайского влияния на британские университеты.
Как заявил газете канцлер Оксфордского университета и бывший губернатор Гонконга Крис Паттен, у Великобритании якобы есть свидетельства того, что некоторые из институтов Конфуция пытаются влиять на происходящее в университетах. Тем не менее он не уточнил, каким именно способом.
Институты Конфуция – сеть международных культурно-образовательных центров по распространению культуры Китая.
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В миреВеликобританияКитайРиши СунакОксфордский университетГонконг
 
 
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