https://ria.ru/20240922/inoagent-1974056123.html

В суде уточнили, за что Макаревича* признали иноагентом

В суде уточнили, за что Макаревича* признали иноагентом - РИА Новости, 22.09.2024

В суде уточнили, за что Макаревича* признали иноагентом

Музыкант Андрей Макаревич* попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в ее интересах, а одной из причин наделения его статусом иноагента РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T05:23

2024-09-22T05:23

2024-09-22T07:55

общество

россия

иноагенты

андрей макаревич*

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич* попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в ее интересах, а одной из причин наделения его статусом иноагента стали слова о якобы причастности российской армии к военным преступлениям, говорится в судебном документе, размещенном на сайте судов общей юрисдикции Москвы. "Макаревич А. В.* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе "Сведения об иностранных источниках" указано "Украина", — сказано в документе. Согласно решению суда, Главное управление по противодействию экстремизму МВД подтвердило, что Макаревич* занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника. Это проявляется в его интервью для СМИ-иноагентов, которые он распространяет в соцсетях.Суд также пояснил, что одной из причин наделения Макаревича* статусом иноагента стали его слова о якобы причастности российской армии и руководства к военным преступлениям. Макаревич*, согласно документу, считает, что решение включить его в реестр "представляет собой дискриминацию" и унижает его достоинство. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило Андрея Макаревича* в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Музыкант оспаривал это решение, однако его иск был отклонен.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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общество, россия, иноагенты, андрей макаревич*