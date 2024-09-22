"Хезболла" заявила о новом этапе противостояния с Израилем
Замгенсека "Хезболлы": движение вступило в новый этап противостояния с Израилем
Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" вступило в новый этап противостояния с Израилем, заявил заместитель генсека движения Наим Касем, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.
"Мы вступили в новый этап под названием "Битва открытых счетов"", - сказал он.
"Хезболлах" заявило в воскресенье утром, что нанесло удары по военно-промышленному комплексу "Рафаэль" к северу от израильской Хайфы и по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля.
Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.
Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю.
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