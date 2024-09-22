https://ria.ru/20240922/hezbolla-1974118442.html

"Хезболла" заявила о новом этапе противостояния с Израилем

"Хезболла" заявила о новом этапе противостояния с Израилем - РИА Новости, 22.09.2024

"Хезболла" заявила о новом этапе противостояния с Израилем

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" вступило в новый этап противостояния с Израилем, заявил заместитель генсека движения Наим Касем, слова которого приводит РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T17:28

2024-09-22T17:28

2024-09-22T17:28

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КАИР, 22 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" вступило в новый этап противостояния с Израилем, заявил заместитель генсека движения Наим Касем, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen."Мы вступили в новый этап под названием "Битва открытых счетов"", - сказал он. "Хезболлах" заявило в воскресенье утром, что нанесло удары по военно-промышленному комплексу "Рафаэль" к северу от израильской Хайфы и по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля. Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий. Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю.

https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

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в мире, израиль, хайфа, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году