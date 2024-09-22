Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила о новом этапе противостояния с Израилем - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/hezbolla-1974118442.html
"Хезболла" заявила о новом этапе противостояния с Израилем
"Хезболла" заявила о новом этапе противостояния с Израилем - РИА Новости, 22.09.2024
"Хезболла" заявила о новом этапе противостояния с Израилем
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" вступило в новый этап противостояния с Израилем, заявил заместитель генсека движения Наим Касем, слова которого приводит РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T17:28
2024-09-22T17:28
в мире
израиль
хайфа
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905385188_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_eac37ed04ba9138740aca3d63e7f6e65.jpg
КАИР, 22 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" вступило в новый этап противостояния с Израилем, заявил заместитель генсека движения Наим Касем, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen."Мы вступили в новый этап под названием "Битва открытых счетов"", - сказал он. "Хезболлах" заявило в воскресенье утром, что нанесло удары по военно-промышленному комплексу "Рафаэль" к северу от израильской Хайфы и по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля. Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий. Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю.
https://ria.ru/20240922/front-1973845155.html
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
израиль
хайфа
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905385188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6009ebe776772d35c6f487e820adf47b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хайфа, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хайфа, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила о новом этапе противостояния с Израилем

Замгенсека "Хезболлы": движение вступило в новый этап противостояния с Израилем

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболла". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 22 сен - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" вступило в новый этап противостояния с Израилем, заявил заместитель генсека движения Наим Касем, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.
"Мы вступили в новый этап под названием "Битва открытых счетов"", - сказал он.
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"Второй фронт готов". США предупредили ключевого союзника о большой войне
Вчера, 08:00
"Хезболлах" заявило в воскресенье утром, что нанесло удары по военно-промышленному комплексу "Рафаэль" к северу от израильской Хайфы и по авиабазе Рамат-Давид на севере Израиля.
Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.
Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения "Хезболлах" и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
19 сентября, 08:00
 
В миреИзраильХайфаЛиванХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала