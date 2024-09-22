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Израиль и ХАМАС не хотят прекращения огня в секторе Газа, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.09.2024
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19:01 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/guterresh-1974125644.html
Израиль и ХАМАС не хотят прекращения огня в секторе Газа, заявил Гутерреш
Израиль и ХАМАС не хотят прекращения огня в секторе Газа, заявил Гутерреш - РИА Новости, 22.09.2024
Израиль и ХАМАС не хотят прекращения огня в секторе Газа, заявил Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в эфире телеканала CNN, что ни израильское правительство, ни движение ХАМАС не заинтересованы в прекращении... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T19:01
2024-09-22T19:01
в мире
израиль
антониу гутерреш
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в эфире телеканала CNN, что ни израильское правительство, ни движение ХАМАС не заинтересованы в прекращении огня в секторе Газа. "Для меня очевидно, что обе стороны не заинтересованы в прекращении огня. И это трагедия, потому что это война, которая должна прекратиться", - сказал генсек ООН. "Ни правительство Израиля, ни ХАМАС на самом деле не хотят прекращения огня", - добавил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240922/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
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в мире, израиль, антониу гутерреш, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль и ХАМАС не хотят прекращения огня в секторе Газа, заявил Гутерреш

Генсек ООН Гутерреш: Израиль и ХАМАС не заинтересованы в прекращении огня в Газе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил в эфире телеканала CNN, что ни израильское правительство, ни движение ХАМАС не заинтересованы в прекращении огня в секторе Газа.
"Для меня очевидно, что обе стороны не заинтересованы в прекращении огня. И это трагедия, потому что это война, которая должна прекратиться", - сказал генсек ООН.
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"Ни правительство Израиля, ни ХАМАС на самом деле не хотят прекращения огня", - добавил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 41 тысячи человек, пострадали свыше 95 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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В миреИзраильАнтониу ГутеррешХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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