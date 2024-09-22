https://ria.ru/20240922/gostinitsa-1974049991.html

Кондратьев поручил перевести жителей из ПВР в отели после атаки ВСУ

Кондратьев поручил перевести жителей из ПВР в отели после атаки ВСУ - РИА Новости, 22.09.2024

Кондратьев поручил перевести жителей из ПВР в отели после атаки ВСУ

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после падения обломков беспилотников в Тихорецком районе поручил перевести более ста его жителей из пунктов... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T01:37

2024-09-22T01:37

2024-09-22T01:54

происшествия

тихорецкий район

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев после падения обломков беспилотников в Тихорецком районе поручил перевести более ста его жителей из пунктов временного размещения в гостиницы. В субботу Кондратьев заявил в своем Telegram-канале, что два беспилотника подавлены в Тихорецком районе. Из-за падения обломков возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты, в Тихорецке развернут пункт временного размещения. "По моему поручению для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы — в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском — 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам. В гостиницах также предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание", - написал Кондратьев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240921/chs-1974018319.html

тихорецкий район

краснодарский край

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происшествия, тихорецкий район, краснодарский край, вениамин кондратьев