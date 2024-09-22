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Призывникам осенью будут приходить бумажные и электронные повестки - РИА Новости, 22.09.2024
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02:49 22.09.2024 (обновлено: 10:56 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/gosduma-1974052087.html
Призывникам осенью будут приходить бумажные и электронные повестки
Призывникам осенью будут приходить бумажные и электронные повестки - РИА Новости, 22.09.2024
Призывникам осенью будут приходить бумажные и электронные повестки
В осенний призыв могут приходить и бумажные, и электронные повестки, пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T02:49
2024-09-22T10:56
россия
андрей картаполов
владимир путин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В осенний призыв могут приходить и бумажные, и электронные повестки, пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет", — сказал он. Накануне депутат сообщил РИА Новости, что полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года.В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов. Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.Осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.
https://ria.ru/20240921/prizyv-1973947058.html
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россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф, общество, военная служба
Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество, Военная служба
Призывникам осенью будут приходить бумажные и электронные повестки

Депутат Картаполов: осенью могут приходить бумажные и электронные повестки

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоенный билет в руках призывника
Военный билет в руках призывника - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военный билет в руках призывника. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В осенний призыв могут приходить и бумажные, и электронные повестки, пока реестр воинского учета работает в тестовом режиме, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«
"Да, надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет", — сказал он.
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Накануне депутат сообщил РИА Новости, что полноценно реестр должен заработать к 1 января 2025 года.
В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных. Этот документ ввел электронные повестки и ограничения для уклонистов. Повестки о призыве на военную службу будут размещать в электронном реестре воинского учета — в личных кабинетах россиян на этом ресурсе. При этом военнообязанные смогут корректировать сведения о себе через портал госуслуг или военкомат.
Осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.
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