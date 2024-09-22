https://ria.ru/20240922/gorlovka-1974063390.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 22.09.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска ударили по донецкой Горловке из артиллерии и с применением БПЛА, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T09:05

2024-09-22T09:05

2024-09-22T09:05

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска ударили по донецкой Горловке из артиллерии и с применением БПЛА, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт. Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП (взрывоопасный предмет -ред.) с БпЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецк, нато, происшествия