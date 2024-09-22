Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК: украинские войска ударили по Горловке из артиллерии и с применением БПЛА
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска ударили по донецкой Горловке из артиллерии и с применением БПЛА, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт. Горловка (Никитовский район): 4 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.00 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП (взрывоопасный предмет -ред.) с БпЛА", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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