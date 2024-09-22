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СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera - РИА Новости, 22.09.2024
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07:49 22.09.2024
https://ria.ru/20240922/gaz-1974060218.html
СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera
СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera - РИА Новости, 22.09.2024
СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera
Израильские военные применили слезоточивый газ недалеко от офиса телеканала Al Jazeera на Западном берегу, куда они ранее пришли с требованием освободить здание РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:49
2024-09-22T07:49
в мире
рамалла
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Израильские военные применили слезоточивый газ недалеко от офиса телеканала Al Jazeera на Западном берегу, куда они ранее пришли с требованием освободить здание в связи с временным закрытием телеканала, в окрестностях также раздаются звуки выстрелов, говорится в сообщении телеканала. "Рядом с офисом Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу продолжают звучать звуки выстрелов и (использоваться - ред.) слезоточивый газ после того, как израильские солдаты совершили налет и закрыли офис", - сообщает телеканал.В ночь на воскресенье израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание, объяснив это закрытием работы телеканала на 45 дней.
https://ria.ru/20240922/izrail-1974059541.html
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в мире, рамалла, израиль
В мире, Рамалла, Израиль
СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera

Al Jazeera: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса телеканала

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Израильские военные применили слезоточивый газ недалеко от офиса телеканала Al Jazeera на Западном берегу, куда они ранее пришли с требованием освободить здание в связи с временным закрытием телеканала, в окрестностях также раздаются звуки выстрелов, говорится в сообщении телеканала.
«
"Рядом с офисом Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу продолжают звучать звуки выстрелов и (использоваться - ред.) слезоточивый газ после того, как израильские солдаты совершили налет и закрыли офис", - сообщает телеканал.
В ночь на воскресенье израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание, объяснив это закрытием работы телеканала на 45 дней.
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