https://ria.ru/20240922/gaz-1974060218.html
СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera
СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera - РИА Новости, 22.09.2024
СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera
Израильские военные применили слезоточивый газ недалеко от офиса телеканала Al Jazeera на Западном берегу, куда они ранее пришли с требованием освободить здание РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T07:49
2024-09-22T07:49
2024-09-22T07:49
в мире
рамалла
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_0:22:1600:922_1920x0_80_0_0_4f37b67e5c3e2dcea7fae81506dd0b84.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Израильские военные применили слезоточивый газ недалеко от офиса телеканала Al Jazeera на Западном берегу, куда они ранее пришли с требованием освободить здание в связи с временным закрытием телеканала, в окрестностях также раздаются звуки выстрелов, говорится в сообщении телеканала. "Рядом с офисом Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу продолжают звучать звуки выстрелов и (использоваться - ред.) слезоточивый газ после того, как израильские солдаты совершили налет и закрыли офис", - сообщает телеканал.В ночь на воскресенье израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание, объяснив это закрытием работы телеканала на 45 дней.
https://ria.ru/20240922/izrail-1974059541.html
рамалла
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114509_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_7b1da53f2e352c37e339a1f0c7caa998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рамалла, израиль
СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera
Al Jazeera: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса телеканала
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Израильские военные применили слезоточивый газ недалеко от офиса телеканала Al Jazeera на Западном берегу, куда они ранее пришли с требованием освободить здание в связи с временным закрытием телеканала, в окрестностях также раздаются звуки выстрелов, говорится в сообщении телеканала.
«
"Рядом с офисом Al Jazeera в Рамалле
на оккупированном Западном берегу продолжают звучать звуки выстрелов и (использоваться - ред.) слезоточивый газ после того, как израильские солдаты совершили налет и закрыли офис", - сообщает телеканал.
В ночь на воскресенье израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание, объяснив это закрытием работы телеканала на 45 дней.