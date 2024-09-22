https://ria.ru/20240922/gaz-1974060218.html

СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera

СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera - РИА Новости, 22.09.2024

СМИ: израильские военные применили слезоточивый газ у офиса Al Jazeera

Израильские военные применили слезоточивый газ недалеко от офиса телеканала Al Jazeera на Западном берегу, куда они ранее пришли с требованием освободить здание РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T07:49

2024-09-22T07:49

2024-09-22T07:49

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рамалла

израиль

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Израильские военные применили слезоточивый газ недалеко от офиса телеканала Al Jazeera на Западном берегу, куда они ранее пришли с требованием освободить здание в связи с временным закрытием телеканала, в окрестностях также раздаются звуки выстрелов, говорится в сообщении телеканала. "Рядом с офисом Al Jazeera в Рамалле на оккупированном Западном берегу продолжают звучать звуки выстрелов и (использоваться - ред.) слезоточивый газ после того, как израильские солдаты совершили налет и закрыли офис", - сообщает телеканал.В ночь на воскресенье израильские военные с оружием проникли в офис Al Jazeera в Рамалле на Западном Берегу и приказали сотрудникам покинуть здание, объяснив это закрытием работы телеканала на 45 дней.

https://ria.ru/20240922/izrail-1974059541.html

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в мире, рамалла, израиль