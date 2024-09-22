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"Второй фронт готов". США предупредили ключевого союзника о большой войне

"Второй фронт готов". США предупредили ключевого союзника о большой войне - РИА Новости, 22.09.2024

"Второй фронт готов". США предупредили ключевого союзника о большой войне

Власти Израиля не знают, как завершить бои в Газе, но уже планируют вторжение в Ливан. Американцы пытаются отговорить союзника, однако премьер-министр Биньямин... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T08:00

2024-09-22T08:00

2024-09-22T08:02

израиль

ливан

тель-авив

биньямин нетаньяху

амос хохштейн

хасан насралла

хезболла

хамас

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Израиля не знают, как завершить бои в Газе, но уже планируют вторжение в Ливан. Американцы пытаются отговорить союзника, однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху не хочет их слушать, утверждают СМИ. Бейрут попросил ООН повлиять на Тель-Авив — не подействовало. С вечера 19 сентября Израиль наносит ракетные удары. О кризисе на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.Молитвы не помоглиНачальник израильского генштаба Герци Халеви утвердил военные планы для северного направления. Он не уточнил, означает ли это скорое наземное вторжение в Ливан, как в 2006-м. Накануне глава Минобороны Йоав Галант объявил о "новой фазе" военной кампании, пояснив, что "центр тяжести смещается на север". К ливанской границе из сектора Газа перебросили 98-ю элитную дивизию, которая приступила к учениям с имитацией вторжения. Как говорят в Тель-Авиве, их задача — отбросить Бейрут в каменный век.И тут же последовали ракетные удары по сотне объектов "Хезболлы". Кроме того, израильские истребители кружили над Бейрутом, подчеркивая беззащитность столицы. Причем прямо во время выступлениях Хасана Насраллы, руководителя "Хезболлы", который обещал ливанцам наказать агрессора. "Мы рассматриваем это как историческую возможность наконец столкнуться на поле боя", — сказал он о возможном вторжении.Днем 20 сентября авианалет повторился. Судя по видео, пострадал жилой дом и припаркованные рядом автомобили. По данным израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ", летчики целились в одного из высокопоставленных командиров "Хезболлы". Удалось ли им его ликвидировать, непонятно, зато известно о множестве убитых и раненых гражданских.Ранее в Тель-Авиве сообщили, что, помимо уничтожения палестинского движения ХАМАС и освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников, поставлена задача вернуть граждан Израиля в приграничные с Ливаном районы. Речь идет о более чем 60 тысячах человек, эвакуированных осенью 2023-го из-за обстрелов "Хезболлы". "Израиль продолжит осуществлять практические действия для достижения данной цели", — подчеркнули в канцелярии премьера. Также предполагается создать "зону безопасности" на сопредельной территории в качестве меры профилактики ракетных атак противника. Все это, понятно, грозит большой войной.Кроме того, Нетаньяху встретился со спецпосланником США по Ливану Амосом Хохштейном и "твердо дал понять", что вернуть беженцев "невозможно без фундаментального изменения ситуации с безопасностью на севере". Премьер поблагодарил американцев за поддержку, но указал: Израиль будет действовать на границе с Ливаном так, как считает нужным.В свою очередь, Хохштейн сказал, что США сомневаются в эффективности военной операции, сообщает издание Axios. Боевые действия приведут не к возвращению людей домой, а к очередному длительному конфликту. Вашингтон предлагает Тель-Авиву сосредоточиться на дипломатии.По оценке The Jerusalem Post, полномасштабная военная кампания против "Хезболлы" может начаться в течение четырех-шести недель. С другой стороны, зимние бои в горной местности труднее, чем оккупация сектора Газа. Поэтому издание не исключает, что вторжение перенесут на весну.Подарок замедленного действияПеред ракетной атакой Ливан накрыла волна взрывов пейджеров, портативных радиостанций, смартфонов, устройств для снятия отпечатков пальцев, а также других устройств, работающих на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. По официальным данным, в результате погибло больше 20 человек, 4,3 тысячи ранены.Как минимум часть взорвавшегося оборудования приобрели примерно пять месяцев назад. По версии представителей "Хезболлы", гаджеты были заминированы взрывчаткой, которую "нельзя обнаружить обычным металлоискателем даже в международном аэропорту". "Машину смерти" активировали дистанционно посредством специального кода. Аппараты взрывались через четыре секунды после получения сигнала.В "Хезболле" уверены, что это дел рук "Моссада". В ответ днем 18 сентября группировка выпустила по Израилю около 20 ракет из установок "Катюша". Под удар попали артиллерийские позиции в Кирьят-Шмоне. Впрочем, там никто не пострадал.Ливанская газета "Аль-Ахбар", рупор "Хезболлы", отмечает, что руководство этой организации даже в сложившихся экстраординарных условиях стремится избегать импульсивных решений. Большой войны на Ближнем Востоке никто не хочет. В том числе — правительство Ливана. В частности, глава МИД Абдалла Бу Хабиб призвал ООН оказать максимальное давление на израильтян, чтобы те "прекратили эскалацию", способную "втянуть весь регион в спираль насилия".Нет пути назадУ Израиля давно есть планы вторжения в Ливан, но готов ли Тель-Авив реализовать их на практике, неясно, подчеркнула в беседе с РИА Новости руководитель центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Звягельская."Например, взрывы пейджеров и других электронных устройств многие рассматривают как попытку максимально деморализовать вооруженные силы "Хезболлы" и, соответственно, подготовить почву для широкомасштабной операции. Однако Израиль все еще воюет в Газе. Открытие второго фронта и новая мобилизация больно ударит по экономике страны", — пояснила она.По ее мнению, нельзя исключать, что это попытка шантажа Бейрута с целью вернуть беженцев в северные районы. Но как поведет себя Израиль, если власти Ливана не отступятся, неизвестно.Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, напротив, уверен, что Нетаньяху пошел ва-банк. "Какие могут быть сомнения в решимости, если говорят, что пора напасть? А в Газе Нетаньяху в любом случае не выиграет. Он и сам это понимает, поэтому пробует искать счастья в другом месте. Ему нужна громкая победа, которая перекроет прежний провал. Но "Хезболла" способна оказать намного более ожесточенное сопротивление, чем ХАМАС. Например, "воины Аллаха" могут бить ракетами по промышленным районам Хайфы и других городов. Будет кровопролитная война", — говорит он.И заключает: Нетаньяху прекрасно осознает риски, но не видит другого выхода из усугубляющегося внутриполитического кризиса, который в конце концов отправит его в отставку.

израиль

ливан

тель-авив

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израиль, ливан, тель-авив, биньямин нетаньяху, амос хохштейн, хасан насралла, хезболла, хамас