https://ria.ru/20240922/film-1974046892.html

Премьера документального фильма "Крест" пройдет в воскресенье в Москве

Премьера документального фильма "Крест" пройдет в воскресенье в Москве - РИА Новости, 22.09.2024

Премьера документального фильма "Крест" пройдет в воскресенье в Москве

Премьера документального фильма "Крест" Сергея Дебижева пройдет в воскресенье в Москве в кинотеатре "Октябрь", это будет "разговор о настоящих, важнейших вещах, РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T00:27

2024-09-22T00:27

2024-09-22T00:27

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общество

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Премьера документального фильма "Крест" Сергея Дебижева пройдет в воскресенье в Москве в кинотеатре "Октябрь", это будет "разговор о настоящих, важнейших вещах, связанных с духовной жизнью человека", рассказал РИА Новости режиссер картины Сергей Дебижев, в широкий прокат фильм выходит 26 сентября. "Двадцать второго сентября в кинотеатре "Октябрь" - в самом большом премьерном зале нашей страны, в проекции 4К состоится мировая премьера нашей картины "Крест". Будет встреча со зрителями, общение. А 26 сентября наша картина выходит по всей стране в 600 кинотеатрах", - сказал Дебижев. Он пригласил зрителей в кино и отметил, что картина будет интересна тем, кто хочет разобраться, что скрывает символика креста и "что из себя представляет глубинное волшебство этого мира", а также поразмышлять и поговорить "о настоящих, важнейших вещах, связанных с духовной жизнью человека". "Успех "Святого архипелага" вдохновляет нас и подсказывает, что мы идем правильным, осмысленным путем. Кто готов и способен вести разговор на серьезные, важные, сакральные темы, кто понимает, что духовная сторона жизни человека значительно объемнее и важнее материальной – мне кажется, это и есть наши зрители", - добавил Дебижев. Ранее он рассказал в интервью РИА Новости, что фильм подойдёт для семейного выходного просмотра, будет интересен детям от 12 лет и "особенно актуален для молодёжи". Документальный фильм Дебижева "Крест" - это международный проект, съемки проходили в Эфиопии, Иерусалиме, Египте, Гонконге, Псково-Печерском и Соловецком монастырях. Как рассказывал РИА Новости режиссер, цель картины – поговорить о духовном мире: "фильм предлагает путешествие в иное, религиозное измерение, где царят вера, надежда и любовь". РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта "Крест".

https://ria.ru/20240916/film-1972905555.html

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