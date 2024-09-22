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Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:34 22.09.2024 (обновлено: 06:35 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/fab-1974057595.html
Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области
Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области - РИА Новости, 22.09.2024
Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области
Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) "Ахмат"... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T06:34
2024-09-22T06:35
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
армия
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КУРСКАЯ ОБЛ, 22 сен – РИА Новости. Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) "Ахмат" с позывным "Каштан". "Прямое попадание ФАБ (фугасная авиабомба - ред.)", - сказал "Каштан", говоря о курском приграничье, добавив, что имеются кадры объективного контроля. Он отметил, что этот удар на несколько дней частично оставил подразделения без регулярной координации. По его словам, российская авиация активно применяет ФАБы в Курской области и наносит точные авиаудары по выявленным целям противника. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974053205.html
https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974054446.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, армия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Армия
Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области

Командир БТГР "Ахмат": российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ

© Минобороны России ФАБ-500
ФАБ-500 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Минобороны России
ФАБ-500 . Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 22 сен – РИА Новости. Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) "Ахмат" с позывным "Каштан".
"Прямое попадание ФАБ (фугасная авиабомба - ред.)", - сказал "Каштан", говоря о курском приграничье, добавив, что имеются кадры объективного контроля.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Алаудинов рассказал о ситуации в Курской области
03:25
Он отметил, что этот удар на несколько дней частично оставил подразделения без регулярной координации. По его словам, российская авиация активно применяет ФАБы в Курской области и наносит точные авиаудары по выявленным целям противника.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Алаудинов рассказал о жалобах украинских пленных в рядах ВСУ
03:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныАрмия
 
 
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