https://ria.ru/20240922/fab-1974057595.html

Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области

Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области - РИА Новости, 22.09.2024

Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области

Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) "Ахмат"... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T06:34

2024-09-22T06:34

2024-09-22T06:35

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курская область

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вооруженные силы украины

армия

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КУРСКАЯ ОБЛ, 22 сен – РИА Новости. Российская авиация уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, рассказал РИА Новости командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) "Ахмат" с позывным "Каштан". "Прямое попадание ФАБ (фугасная авиабомба - ред.)", - сказал "Каштан", говоря о курском приграничье, добавив, что имеются кадры объективного контроля. Он отметил, что этот удар на несколько дней частично оставил подразделения без регулярной координации. По его словам, российская авиация активно применяет ФАБы в Курской области и наносит точные авиаудары по выявленным целям противника. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 21 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,6 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240922/alaudinov-1974053205.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, армия