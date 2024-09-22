Европа должна в будущем пересмотреть отношения с Россией, заявил Макрон
Макрон: Европа должна пересмотреть отношения с РФ ради мира на континенте
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 сен — РИА Новости. Европа должна учесть свою географическую реальность и пересмотреть отношения с Россией в будущем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже, трансляция его выступления велась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.
"Нам необходимо подумать о мире в новой форме. Необходимо учесть географическую реальность Европы, которая не ограничивается ни ЕС, ни совершенно точно НАТО. Нужно подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить отношения с Россией в будущем, как и мир на этом континенте", — сказал французский лидер.
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Макрон напомнил, что нынешний мировой порядок сложился после Второй мировой войны, когда еще не было некоторых существующих сегодня густонаселенных стран, поэтому, по его мнению, он неполон и несправедлив.
"Нам нужен порядок, при котором страны будут достойно представлены и, следовательно, будут делать это с помощью гораздо более справедливых органов, будь то Организация Объединенных Наций, Всемирный банк или Международный валютный фонд", — отметил президент республики, пообещав поднять этот вопрос на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе.
Владимир Путин не раз критиковал пропагандируемое Западом мировое устройство, основанное на правилах. По его словам, их никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам такого колониального подхода ставить свои условия от случая к случаю ради собственной выгоды.
Глава государства указывал на необходимость сформировать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств. Он также подчеркивал, что без суверенной и сильной России создать его не получится.
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