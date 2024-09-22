https://ria.ru/20240922/elizaveta-1974097579.html

В Подмосковье начался Елизаветинский крестный ход

В Подмосковье начался Елизаветинский крестный ход - РИА Новости, 22.09.2024

В Подмосковье начался Елизаветинский крестный ход

Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, начался в Подмосковье, передает... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:03

2024-09-22T14:03

2024-09-22T14:53

религия

россия

москва

германия

елизавета федоровна

александр i

николай i

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974102678_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_daff0d39887f07e507ba7caca3f0fa29.jpg

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен – РИА Новости. Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, начался в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. "XIII Елизаветинский крестный ход знаменует торжественный переход, который совершала августейшая семья каждую осень из Ильинского, из летнего дворца, в Усово, в зимний дворец, и эта переправа совершается по самой мелкой части реки Москвы, мы сегодня там перебросили понтонный мост. Мы будем идти и благодарить Господа, просить о том, чтобы Господь укрепил нас, дал нам силы, укрепил нашу веру, знания, любовь к своей отчизне", - рассказала журналистам перед началом крестного хода председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. Она отметила, что в этом году, как ожидают организаторы, в крестном ходе примут участие не менее двух тысяч человек. Елизаветинский крестный ход организуют ежегодно в память об августейших подвижниках милосердия и благотворительности – императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II, великом князе Сергее Александровиче и его августейшей супруге святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне. В этом году событие приурочено к памятным датам: 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, 140-летию венчания великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, 150-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, 160-летию императорского имения "Ильинское-Усово". Маршрут крестного хода пролегает от храма Ильи Пророка в селе Ильинском в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово. Крестоходцы пройдут мимо исторических зданий императорского имения, где сейчас расположены три музея, входящих в национальный туристический проект "Императорский маршрут". Паломники совершат переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, а затем прибудут к храму Спаса Нерукотворного Образа в Усово, где состоится молебен святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне и святым царственным страстотерпцам. По данным на сайте ЕСПО, национальный туристический проект "Императорский маршрут" включает не только места памяти представителей Императорского дома Романовых, но и места их пребывания (официальных визитов, посещений и паломничеств). Цель проекта "Императорский маршрут" - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления Династии Романовых. По данным ЕСПО, сейчас проект реализуют совместно с 31 субъектом РФ и Минэкономразвития России. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.

https://ria.ru/20240921/pamyatnik-1973998247.html

https://ria.ru/20240805/petergof-1955832283.html

https://ria.ru/20240823/marshrut-1968473883.html

россия

москва

германия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елизаветинский крестный ход в Подмосковье Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, проходит в Подмосковье. 2024-09-22T14:03 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, германия, елизавета федоровна, александр i, николай i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), русская православная церковь, московская область (подмосковье)