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В Подмосковье начался Елизаветинский крестный ход - РИА Новости, 22.09.2024
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Религия
 
14:03 22.09.2024 (обновлено: 14:53 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/elizaveta-1974097579.html
В Подмосковье начался Елизаветинский крестный ход
В Подмосковье начался Елизаветинский крестный ход - РИА Новости, 22.09.2024
В Подмосковье начался Елизаветинский крестный ход
Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, начался в Подмосковье, передает... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T14:03
2024-09-22T14:53
религия
россия
москва
германия
елизавета федоровна
александр i
николай i
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен – РИА Новости. Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, начался в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. "XIII Елизаветинский крестный ход знаменует торжественный переход, который совершала августейшая семья каждую осень из Ильинского, из летнего дворца, в Усово, в зимний дворец, и эта переправа совершается по самой мелкой части реки Москвы, мы сегодня там перебросили понтонный мост. Мы будем идти и благодарить Господа, просить о том, чтобы Господь укрепил нас, дал нам силы, укрепил нашу веру, знания, любовь к своей отчизне", - рассказала журналистам перед началом крестного хода председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. Она отметила, что в этом году, как ожидают организаторы, в крестном ходе примут участие не менее двух тысяч человек. Елизаветинский крестный ход организуют ежегодно в память об августейших подвижниках милосердия и благотворительности – императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II, великом князе Сергее Александровиче и его августейшей супруге святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне. В этом году событие приурочено к памятным датам: 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, 140-летию венчания великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, 150-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, 160-летию императорского имения "Ильинское-Усово". Маршрут крестного хода пролегает от храма Ильи Пророка в селе Ильинском в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово. Крестоходцы пройдут мимо исторических зданий императорского имения, где сейчас расположены три музея, входящих в национальный туристический проект "Императорский маршрут". Паломники совершат переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, а затем прибудут к храму Спаса Нерукотворного Образа в Усово, где состоится молебен святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне и святым царственным страстотерпцам. По данным на сайте ЕСПО, национальный туристический проект "Императорский маршрут" включает не только места памяти представителей Императорского дома Романовых, но и места их пребывания (официальных визитов, посещений и паломничеств). Цель проекта "Императорский маршрут" - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления Династии Романовых. По данным ЕСПО, сейчас проект реализуют совместно с 31 субъектом РФ и Минэкономразвития России. Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы. Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
https://ria.ru/20240921/pamyatnik-1973998247.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Елизаветинский крестный ход в Подмосковье
Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, проходит в Подмосковье.
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россия, москва, германия, елизавета федоровна, александр i, николай i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), русская православная церковь, московская область (подмосковье)
Религия, Россия, Москва, Германия, Елизавета Федоровна, Александр I, Николай I, Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Русская православная церковь, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье начался Елизаветинский крестный ход

XIII Елизаветинский крестный ход начался в Подмосковье

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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен – РИА Новости. Елизаветинский крестный ход, посвященный великой княгине Елизавете Федоровне - супруге великого князя Сергея Александровича, начался в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
"XIII Елизаветинский крестный ход знаменует торжественный переход, который совершала августейшая семья каждую осень из Ильинского, из летнего дворца, в Усово, в зимний дворец, и эта переправа совершается по самой мелкой части реки Москвы, мы сегодня там перебросили понтонный мост. Мы будем идти и благодарить Господа, просить о том, чтобы Господь укрепил нас, дал нам силы, укрепил нашу веру, знания, любовь к своей отчизне", - рассказала журналистам перед началом крестного хода председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники XIII Елизаветинского Крестного хода
Участники XIII Елизаветинского Крестного хода
Участники XIII Елизаветинского Крестного хода
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники XIII Елизаветинского Крестного хода
Участники XIII Елизаветинского Крестного хода
Участники XIII Елизаветинского Крестного хода
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники XIII Елизаветинского Крестного хода
Участники XIII Елизаветинского Крестного хода
Участники XIII Елизаветинского Крестного хода
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 3
Участники XIII Елизаветинского Крестного хода
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 3
Участники XIII Елизаветинского Крестного хода
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 3
Участники XIII Елизаветинского Крестного хода
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 3
Она отметила, что в этом году, как ожидают организаторы, в крестном ходе примут участие не менее двух тысяч человек.
Елизаветинский крестный ход организуют ежегодно в память об августейших подвижниках милосердия и благотворительности – императрице Марии Александровне, супруге императора Александра II, великом князе Сергее Александровиче и его августейшей супруге святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне.
В этом году событие приурочено к памятным датам: 200-летию со дня рождения императрицы Марии Александровны, 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, 140-летию венчания великокняжеской четы Сергея Александровича и Елизаветы Фёдоровны, 150-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева, 160-летию императорского имения "Ильинское-Усово".
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Маршрут крестного хода пролегает от храма Ильи Пророка в селе Ильинском в храм Спаса Нерукотворного Образа в селе Усово. Крестоходцы пройдут мимо исторических зданий императорского имения, где сейчас расположены три музея, входящих в национальный туристический проект "Императорский маршрут". Паломники совершат переправу через Москву-реку по понтонному мосту и на плотах, а затем прибудут к храму Спаса Нерукотворного Образа в Усово, где состоится молебен святой преподобномученице великой княгине Елизавете Федоровне и святым царственным страстотерпцам.
По данным на сайте ЕСПО, национальный туристический проект "Императорский маршрут" включает не только места памяти представителей Императорского дома Романовых, но и места их пребывания (официальных визитов, посещений и паломничеств). Цель проекта "Императорский маршрут" - возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления Династии Романовых. По данным ЕСПО, сейчас проект реализуют совместно с 31 субъектом РФ и Минэкономразвития России.
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Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась в 1864 году в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Вместе с супругом возглавляла свыше 150 благотворительных организаций, основала в Москве Марфо-Мариинскую обитель милосердия в помощь бедным, больным и всем нуждающимся. В годы Русско-японской и Первой мировой войны великая княгиня организовывала помощь фронту и семьям воинов. Была убита большевиками в 1918 году под Алапаевском. Канонизирована Русской православной церковью в 1992 году в лике преподобномученицы.
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным его сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия". Как отмечается, особое внимание фонд уделяет благотворительной, просветительской и миссионерской деятельности таких выдающихся представителей императорского дома Романовых, как московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
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