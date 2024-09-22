https://ria.ru/20240922/dtp-1974104127.html

В Ленинградской области автомобиль скорой съехал в кювет, есть погибший

В Ленинградской области автомобиль скорой съехал в кювет, есть погибший - РИА Новости, 22.09.2024

В Ленинградской области автомобиль скорой съехал в кювет, есть погибший

Автомобиль скорой помощи "УАЗ" съехал в кювет, опрокинулся и наехал на дерево в Ленинградской области, водитель погиб, две женщины-фельдшеры госпитализированы в РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T14:59

2024-09-22T14:59

2024-09-22T14:59

происшествия

ленинградская область

тихвин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974103036_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_073b685979b1be06ffe1c26941cfbc32.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи "УАЗ" съехал в кювет, опрокинулся и наехал на дерево в Ленинградской области, водитель погиб, две женщины-фельдшеры госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале. ДТП произошло 21 сентября в 01:30 на 232-м километре автодороги "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово". "51-летний водитель, управляя автомобилем скорой помощи "УАЗ" районной больницы Тихвина, двигаясь по автодороге со стороны поселка Будогощь в сторону Тихвина, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП водитель скорой от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Находившиеся в автомобиле скорой помощи две женщины-фельдшеры 60 и 48 лет с множественными травмами госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20240805/dtp-1964076566.html

ленинградская область

тихвин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградская область, тихвин