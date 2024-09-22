В Ленинградской области автомобиль скорой съехал в кювет, есть погибший
В Ленинградской области автомобиль скорой наехал на дерево, водитель погиб
© Фото : Петербургская полиция/TelegramМесто происшествия, где автомобиль скорой помощи "УАЗ" съехал в кювет, опрокинулся и наехал на дерево в Ленинградской области
Место происшествия, где автомобиль скорой помощи "УАЗ" съехал в кювет, опрокинулся и наехал на дерево в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи "УАЗ" съехал в кювет, опрокинулся и наехал на дерево в Ленинградской области, водитель погиб, две женщины-фельдшеры госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.
ДТП произошло 21 сентября в 01:30 на 232-м километре автодороги "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово".
© Фото : Петербургская полиция/TelegramМесто происшествия, где автомобиль скорой помощи "УАЗ" съехал в кювет, опрокинулся и наехал на дерево в Ленинградской области
Место происшествия, где автомобиль скорой помощи "УАЗ" съехал в кювет, опрокинулся и наехал на дерево в Ленинградской области
"51-летний водитель, управляя автомобилем скорой помощи "УАЗ" районной больницы Тихвина, двигаясь по автодороге со стороны поселка Будогощь в сторону Тихвина, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием и наездом на дерево. В результате ДТП водитель скорой от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Находившиеся в автомобиле скорой помощи две женщины-фельдшеры 60 и 48 лет с множественными травмами госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Полиция проводит проверку по факту ДТП.
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