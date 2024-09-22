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Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии - РИА Новости, 22.09.2024
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05:55 22.09.2024 (обновлено: 11:17 22.09.2024)
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Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии
Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии - РИА Новости, 22.09.2024
Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии
Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии, один из них был за рулем автомобиля, сообщило в воскресенье УМВД России по республике. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T05:55
2024-09-22T11:17
происшествия
авто
россия
иволгинский район
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УЛАН-УДЭ, 22 сен – РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии, один из них был за рулем автомобиля, сообщило в воскресенье УМВД России по республике. По данным полиции, ДТП произошло в субботу около 11 часов вечера (16.00 мск) в 16 километрах от села Сотниково в Иволгинском районе Бурятии. Семнадцатилетний водитель без прав на Toyota Allion не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. "В результате ДТП водитель и четверо юношей (16 и 17 лет) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, россия, иволгинский район
Происшествия, Авто, Россия, Иволгинский район
Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии

УМВД: пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии, один был за рулем

© Фото : Полиция Бурятии/TelegramМесто ДТП в Иволгинском районе Бурятии. 22 сентября 2024
Место ДТП в Иволгинском районе Бурятии. 22 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© Фото : Полиция Бурятии/Telegram
Место ДТП в Иволгинском районе Бурятии. 22 сентября 2024
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УЛАН-УДЭ, 22 сен – РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии, один из них был за рулем автомобиля, сообщило в воскресенье УМВД России по республике.
По данным полиции, ДТП произошло в субботу около 11 часов вечера (16.00 мск) в 16 километрах от села Сотниково в Иволгинском районе Бурятии. Семнадцатилетний водитель без прав на Toyota Allion не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием.
"В результате ДТП водитель и четверо юношей (16 и 17 лет) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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