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Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии
Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии - РИА Новости, 22.09.2024
Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии
Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии, один из них был за рулем автомобиля, сообщило в воскресенье УМВД России по республике. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T05:55
2024-09-22T05:55
2024-09-22T11:17
происшествия
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иволгинский район
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УЛАН-УДЭ, 22 сен – РИА Новости. Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии, один из них был за рулем автомобиля, сообщило в воскресенье УМВД России по республике. По данным полиции, ДТП произошло в субботу около 11 часов вечера (16.00 мск) в 16 километрах от села Сотниково в Иволгинском районе Бурятии. Семнадцатилетний водитель без прав на Toyota Allion не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. "В результате ДТП водитель и четверо юношей (16 и 17 лет) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240921/avariya-1974037065.html
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происшествия, авто, россия, иволгинский район
Происшествия, Авто, Россия, Иволгинский район
Пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии
УМВД: пятеро несовершеннолетних пострадали в ДТП в Бурятии, один был за рулем