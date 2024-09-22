https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html

В Курской области спецназ "Ахмата" сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро

В Курской области спецназ "Ахмата" сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро - РИА Новости, 22.09.2024

В Курской области спецназ "Ахмата" сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро

Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" сбили в Курской области украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" с камерой швейцарского производства за 80... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T12:25

2024-09-22T12:25

2024-09-22T16:22

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974084094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73442e83ca0035e54f4a33128756c176.jpg

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен — РИА Новости. Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" сбили в Курской области украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро, рассказал РИА Новости командир группы с позывным Аид. "Это разведывательный дрон противника, называется он "Лелека". <...> Раньше модели были из пенопласта, сейчас из фанеры — довольно легкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке. Сбили мы его с FPV-дрона, причем FPV-дрон при попадании по "Лелеке" не взорвался, он просто по нему ударил, как дубинка, но этого было достаточно, чтобы парашют раскрылся и "Лелека" приземлился", — сказал он. По его словам, основная ценность сбитого аппарата — его камера. "Камера у него швейцарская, стоит она 80 тысяч евро, ночная, по-моему, в районе 120", — добавил Аид. Он отметил, что на этом беспилотнике установлена дневная камера, которая дает максимально возможное для разведывательных дронов разрешение. "Наши расчеты начали охотиться уже на "Лелеку", "Фурию", на весь остальной спектр дронов противника, включая "Бабу-ягу". Так что противостояние идет не только на земле, но и в воздухе", — заключил командир. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 21 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15,6 тысячи солдат, 124 танка и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспилотник ВСУ со швейцарской камерой, сбитый бойцами спецназа "Ахмат" Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" сбили FPV-дроном разведывательный беспилотник ВСУ со швейцарской камерой за 80 тыс евро. 2024-09-22T12:25 true PT2M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность