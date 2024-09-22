Рейтинг@Mail.ru
В Курской области спецназ "Ахмата" сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 22.09.2024 (обновлено: 16:22 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html
В Курской области спецназ "Ахмата" сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро
В Курской области спецназ "Ахмата" сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро - РИА Новости, 22.09.2024
В Курской области спецназ "Ахмата" сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро
Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" сбили в Курской области украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" с камерой швейцарского производства за 80... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T12:25
2024-09-22T16:22
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974084094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73442e83ca0035e54f4a33128756c176.jpg
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен — РИА Новости. Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" сбили в Курской области украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро, рассказал РИА Новости командир группы с позывным Аид. "Это разведывательный дрон противника, называется он "Лелека". &lt;...&gt; Раньше модели были из пенопласта, сейчас из фанеры — довольно легкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке. Сбили мы его с FPV-дрона, причем FPV-дрон при попадании по "Лелеке" не взорвался, он просто по нему ударил, как дубинка, но этого было достаточно, чтобы парашют раскрылся и "Лелека" приземлился", — сказал он. По его словам, основная ценность сбитого аппарата — его камера. "Камера у него швейцарская, стоит она 80 тысяч евро, ночная, по-моему, в районе 120", — добавил Аид. Он отметил, что на этом беспилотнике установлена дневная камера, которая дает максимально возможное для разведывательных дронов разрешение. "Наши расчеты начали охотиться уже на "Лелеку", "Фурию", на весь остальной спектр дронов противника, включая "Бабу-ягу". Так что противостояние идет не только на земле, но и в воздухе", — заключил командир. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 21 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15,6 тысячи солдат, 124 танка и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
россия
курская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Беспилотник ВСУ со швейцарской камерой, сбитый бойцами спецназа "Ахмат"
Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" сбили FPV-дроном разведывательный беспилотник ВСУ со швейцарской камерой за 80 тыс евро.
2024-09-22T12:25
true
PT2M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974084094_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_070bc9d1f29b8de25390b353573eae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области спецназ "Ахмата" сбил дрон ВСУ с камерой за 80 тысяч евро

"Ахмат" сбил украинский дрон-разведчик "Лелека-100" с камерой за 80 тысяч евро

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 сен — РИА Новости. Бойцы группы "Аида" спецназа "Ахмат" сбили в Курской области украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" с камерой швейцарского производства за 80 тысяч евро, рассказал РИА Новости командир группы с позывным Аид.
"Это разведывательный дрон противника, называется он "Лелека". <...> Раньше модели были из пенопласта, сейчас из фанеры — довольно легкие, обтекаемые, парашютного типа при посадке. Сбили мы его с FPV-дрона, причем FPV-дрон при попадании по "Лелеке" не взорвался, он просто по нему ударил, как дубинка, но этого было достаточно, чтобы парашют раскрылся и "Лелека" приземлился", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
21 сентября, 08:00
По его словам, основная ценность сбитого аппарата — его камера.
"Камера у него швейцарская, стоит она 80 тысяч евро, ночная, по-моему, в районе 120", — добавил Аид.
Он отметил, что на этом беспилотнике установлена дневная камера, которая дает максимально возможное для разведывательных дронов разрешение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
"Наши расчеты начали охотиться уже на "Лелеку", "Фурию", на весь остальной спектр дронов противника, включая "Бабу-ягу". Так что противостояние идет не только на земле, но и в воздухе", — заключил командир.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение остановлено. По данным Минобороны на 21 сентября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 15,6 тысячи солдат, 124 танка и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала