https://ria.ru/20240922/donetsk-1974079517.html

При обстреле Донецка пострадали два человека

При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 22.09.2024

При обстреле Донецка пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T11:43

2024-09-22T11:43

2024-09-22T11:43

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодняшним утром в Петровском районе обстрелу подверглась остановка общественного транспорта по улице Петровского. Многочисленные осколочные ранения получили женщина 1975 года рождения и мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия