https://ria.ru/20240922/donetsk-1974079517.html
При обстреле Донецка пострадали два человека
При обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 22.09.2024
При обстреле Донецка пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T11:43
2024-09-22T11:43
2024-09-22T11:43
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Сегодняшним утром в Петровском районе обстрелу подверглась остановка общественного транспорта по улице Петровского. Многочисленные осколочные ранения получили женщина 1975 года рождения и мужчина 1978 года рождения", - говорится в сообщении. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html
петровский район
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При обстреле Донецка пострадали два человека
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадали два человека