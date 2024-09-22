https://ria.ru/20240922/dokhod-1974051080.html

Опрос показал, сколько россиян хотят получать доход от полезных ископаемых

Опрос показал, сколько россиян хотят получать доход от полезных ископаемых - РИА Новости, 22.09.2024

Опрос показал, сколько россиян хотят получать доход от полезных ископаемых

Чуть больше половины россиян считают, что государство обязано назначить гражданам фиксированные ежемесячные выплаты в качестве базового дохода - часть доходов... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T02:23

2024-09-22T02:23

2024-09-22T02:23

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Чуть больше половины россиян считают, что государство обязано назначить гражданам фиксированные ежемесячные выплаты в качестве базового дохода - часть доходов от продажи полезных ископаемых, добываемых в стране, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, которое проводилось для РИА Новости. "Каждый второй россиянин (52%) считает, что государство должно выплачивать гражданам ежемесячную фиксированную сумму. Опрошенные объясняют это тем, что полезные ископаемые, добываемые на территории РФ, являются народным достоянием, и каждый житель страны имеет право на часть дохода от их продажи", - говорится в результатах опроса. При этом 13% респондентов уверены, что такая система может привести к увеличению числа "тунеядцев". Оставшиеся 35% высказали опасения, что подобные выплаты будут увеличивать темпы роста инфляции, и предлагали другие решения для увеличения благосостояния населения. Например, снижение налоговой нагрузки. "Чем старше россияне, тем больше им нравится идея государственной выплаты: среди молодёжи до 34 лет её поддержали 51%, а среди тех, кто старше 45 лет — 54%. О необходимости получать подобный доход чаще говорили граждане с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (57%)", - уточнили в результатах. В исследовании, которое проводилось в период с 9 по 17 сентября этого года, поучаствовали 1,6 тысяч человек старше 18 лет из всех округов России.

https://ria.ru/20240915/rabota-1972778538.html

https://ria.ru/20240824/vyplaty-1968188072.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество