Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Чаде работает над прояснением ситуации с социологами - РИА Новости, 22.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 22.09.2024 (обновлено: 16:37 22.09.2024)
https://ria.ru/20240922/chad-1974111017.html
Посольство России в Чаде работает над прояснением ситуации с социологами
Посольство России в Чаде работает над прояснением ситуации с социологами - РИА Новости, 22.09.2024
Посольство России в Чаде работает над прояснением ситуации с социологами
Посольство России в Республике Чад находится на связи с местными властями для прояснения ситуации с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером... РИА Новости, 22.09.2024
2024-09-22T16:30
2024-09-22T16:37
чад
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930069116_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_a6faf068042047fdc97388f7c16f2c12.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Посольство России в Республике Чад находится на связи с местными властями для прояснения ситуации с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Посольство находится на связи с местной стороной для прояснения ситуации", - сказала она.Ранее коллеги сообщили РИА Новости, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин.Последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что не пустили на границе, больше на связь не выходил.
https://ria.ru/20240528/chad-1948994206.html
чад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930069116_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34d940ec0b9acaeb7e8974fa460ab9db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чад, мария захарова, в мире
Чад, Мария Захарова, В мире
Посольство России в Чаде работает над прояснением ситуации с социологами

Захарова: посольство РФ в Чаде проясняет ситуацию с Шугалеем и Суэйфаном

© AP Photo / Sunday AlambaФлаг Чада в Нджамене
Флаг Чада в Нджамене - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / Sunday Alamba
Флаг Чада в Нджамене. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Посольство России в Республике Чад находится на связи с местными властями для прояснения ситуации с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Посольство находится на связи с местной стороной для прояснения ситуации", - сказала она.
Самер Суэйфан и Максим Шугалей
Самер Суэйфан и Максим Шугалей - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Самер Суэйфан и Максим Шугалей. Архивное фото
Ранее коллеги сообщили РИА Новости, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин.
Последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что не пустили на границе, больше на связь не выходил.
Флаг Чада - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Российские военные освободили военнослужащих Чада, захваченных в плен
28 мая, 20:02
 
ЧадМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала