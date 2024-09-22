https://ria.ru/20240922/chad-1974111017.html

Посольство России в Чаде работает над прояснением ситуации с социологами

Посольство России в Чаде работает над прояснением ситуации с социологами - РИА Новости, 22.09.2024

Посольство России в Чаде работает над прояснением ситуации с социологами

Посольство России в Республике Чад находится на связи с местными властями для прояснения ситуации с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T16:30

2024-09-22T16:30

2024-09-22T16:37

чад

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в мире

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Посольство России в Республике Чад находится на связи с местными властями для прояснения ситуации с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Посольство находится на связи с местной стороной для прояснения ситуации", - сказала она.Ранее коллеги сообщили РИА Новости, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан с 19 сентября удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин.Последний раз Шугалей выходил на связь днем в четверг, он сообщал, что не пустили на границе, больше на связь не выходил.

https://ria.ru/20240528/chad-1948994206.html

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чад, мария захарова, в мире